3I/ATLAS generó polémica mundial: físicos tienen fuerte discusión por la realidad del posible cometa

El cometa o posible objeto extraterrestre 3I/ATLAS se ha convertido en el centro de atención de la comunidad científica y del público, mientras algunos consideran que se trata de un cometa común, otros astrofísicos insisten en que ciertas anomalías podrían indicar algo mucho más complejo y hasta fuera de lo convencional y esta diferencia de opiniones ha generado un fuerte enfrentamiento entre especialistas de renombre.

Loeb y la polémica con los divulgadores científicos

Avi Loeb, reconocido por su trabajo sobre 3I/ATLAS, cuestionó públicamente a Chris Lintott y Brian Cox, pues según Loeb, Lintott lo presionó para eliminar de su investigación una línea que mencionaba la posibilidad de un origen tecnológico del objeto.

Chris Lintott - Avi Loeb - Brian Cox. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Universidad de Oxford

Por otro lado, Loeb calificó a Cox y Lintott como “influencers o comentaristas” más que como científicos activos, recordando que él ha publicado 11 artículos sobre 3I/ATLAS, mientras que ellos no han producido investigaciones recientes sobre el tema.

🚨 Is 3I/ATLAS More Than a Comet?

Avi Loeb Challenges the Critics



Avi Loeb criticized Chris Lintott for allegedly pressuring him to remove a line from his research paper that mentioned the possibility of 3IATLAS having a technological origin.



He also responded to Brian Cox,… pic.twitter.com/NNDz3PBpbc — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) October 31, 2025

Loeb incluso comparó la situación con el deporte, señalando que los comentaristas observan y opinan desde la banda, pero los verdaderos jugadores son quienes marcan la diferencia en el campo, es decir, quienes generan datos y descubrimientos.

“Brian Cox no escribió ni un solo artículo científico sobre 3I/ATLAS”

En su investigación más reciente, Loeb analizó la aceleración inusual de 3I/ATLAS durante su perihelio y no dudó en responder a las declaraciones de Brian Cox, quien sostiene que el objeto es un cometa natural.

Just to be clear - given recent drivel on line - Comet 3I/Atlas is a comet, made of carbon dioxide and water ices and bits of other stuff. It is entirely natural in origin, its orbit is as expected and it will whizz around the sun and then disappear off into the galaxy again. If… — Brian Cox (@ProfBrianCox) October 29, 2025

“Expliqué que Brian Cox no escribió ni un solo artículo científico sobre 3I/ATLAS. Actúa más como divulgador científico que como investigador dedicado a la ciencia relacionada con 3I/ATLAS”, señaló Loeb.

Loeb enfatizó que la verdad científica no se decide por popularidad, sino por el análisis detallado de los datos, además lanzó un fuerte mensaje a Cox:

“En lugar de hacer afirmaciones generales, se debería exigir a Brian que explique las 9 anomalías asociadas a 3I/ATLAS”.

Según él, el objeto presenta nueve anomalías, incluyendo un aumento de brillo inédito y un color más azul que el Sol, que hacen que su naturaleza siga siendo un misterio.