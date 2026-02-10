Tecnología

Reconocido astrofísico respalda el giro de SpaceX que cambiará la forma de vivir de los terrícolas

La propuesta de priorizar la Luna antes que Marte ganó apoyo dentro de la comunidad académica internacional.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

10 de febrero de 2026, 6:15 p. m.
Un profesor universitario especializado en astronomía avaló el nuevo rumbo que tomó la compañía espacial privada.
Un profesor universitario especializado en astronomía avaló el nuevo rumbo que tomó la compañía espacial privada.

La Luna, durante décadas ha sido vista como un destino lejano el cual es reservado para misiones históricas y transmisiones televisivas que marcaron generaciones, sin embargo, el debate sobre su papel en el futuro de la humanidad ha sido replanteado tras un nuevo planteamiento de SpaceX y su fundador, Elon Musk. Esta vez, no se trata solo de llegar, sino de permanecer allí.

El empresario aseguró recientemente que la compañía ha decidido enfocar sus esfuerzos en levantar una ciudad autosostenible en la superficie lunar, un objetivo que —según sus cálculos— podría concretarse en menos de una década. En contraste, un proyecto similar en Marte.

Acerca de cuando podría suceder, el magnate comentó: “Para aquellos que no lo saben, SpaceX ya ha cambiado su enfoque a la construcción de una ciudad autocreciente en la Luna, ya que potencialmente podríamos lograr eso en menos de 10 años, mientras que en Marte tomaría más de 20 años”.

Una estrategia más cercana y frecuente

El giro estratégico no significa renunciar al planeta rojo, pero sí reorganizar prioridades. Musk explicó que el viaje a Marte depende de una alineación específica entre ambos planetas que ocurre aproximadamente cada 26 meses, lo que limita la frecuencia de lanzamiento y prolonga los tiempos de traslado.

En cambio, las misiones hacia la Luna podrían programarse con mucha mayor regularidad y con trayectos considerablemente más cortos.

Esa diferencia logística permitiría avanzar con mayor rapidez en la construcción de infraestructura fuera de la Tierra.

En términos simples: más viajes en menos tiempo implican más oportunidades de prueba, ajuste y expansión. Para el empresario, esta ventaja convierte al satélite natural en el primer paso para “asegurar el futuro de la civilización” y expandir la presencia humana más allá del planeta.

Tripulación de Crew-12 espera en cuarentena mientras se ajusta el lanzamiento hacia la Estación Espacial.
La frecuencia de los viajes sería la clave para avanzar más rápido en la construcción de infraestructura fuera de la Tierra. Foto: Getty Images

Además, el fundador de SpaceX afirmó que trabaja en un sistema que facilitaría que más personas puedan viajar a la Luna en el futuro, una declaración que generó amplio debate en redes sociales y en la comunidad científica.

“Dicho esto, SpaceX también se esforzará por construir una ciudad en Marte y comenzará a hacerlo en unos 5 a 7 años, pero la prioridad principal es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es más rápida”, concluyó Elon Musk.

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el “vataje y el tonelaje, no los dólares”

Harvard coincide: la Luna como etapa previa

Las palabras de Musk encontraron eco en la academia. El reconocido astrofísico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard y director del Proyecto Galileo, consideró acertado priorizar el satélite natural en el corto plazo.

Para Loeb, la cautela de la CIA sugiere que el caso aún no está completamente descartado.
La visión también encaja con los planes que impulsa la NASA, según explicó el científico. Foto: Getty Images

En declaraciones a NewsNation, Loeb señaló que la propuesta está en línea con la visión de la NASA y subrayó un punto clave: la cercanía. “Porque esta idea coincide con la de la NASA, y además, es mucho más fácil llegar a la Luna. Está más cerca, se puede hacer todos los meses”, explicó.

A su juicio, la menor duración del trayecto y la posibilidad de enviar y traer personas con mayor frecuencia hacen que el proyecto sea más práctico como fase preliminar antes de intentar misiones más ambiciosas.

Para el científico, establecer una presencia estable en la Luna permitiría adquirir experiencia operativa, tecnológica y logística que sería fundamental antes de pensar en asentamientos más lejanos.

Asimismo Musk mantiene la idea de que viajar a la Luna será algo para cualquier persona, pues recientemente señaló que: "

“SpaceX construirá un sistema que permitirá a cualquiera viajar a la Luna”.

