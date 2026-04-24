¿Le llegó este correo electrónico? El detalle que debe revisar antes de abrirlo para evitar ser víctima de estafa

El correo electrónico se ha consolidado durante años como una de las formas de comunicación más efectivas, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Aunque con la llegada de nuevas alternativas, como las aplicaciones de mensajería instantánea, algunos usuarios han migrado a estas plataformas, muchos continúan prefiriendo el correo como su medio principal para intercambiar información.

Alerta por sofisticada estafa que puede dejarlo sin dinero en sus cuentas por un inofensivo ‘like’ en redes sociales

Sin embargo, estas herramientas, además de ser útiles en la vida cotidiana, también representan un riesgo para la privacidad. Mediante técnicas cada vez más sofisticadas, los ciberdelincuentes pueden engañar a los usuarios para obtener dinero o datos sensibles, siendo el envío de correos electrónicos falsos una de las estrategias más utilizadas.

Uno de los casos más comunes ocurre cuando los mensajes simulan provenir de entidades financieras. En estos, los delincuentes se hacen pasar por bancos y alertan sobre supuestas actividades sospechosas en cuentas o tarjetas de crédito, con el objetivo de generar urgencia y lograr que los usuarios entreguen su información.

Esta modalidad de fraude se conoce como phishing, una práctica mediante la cual se busca obtener datos sensibles, especialmente información bancaria. Para evitar caer en este tipo de engaños, es fundamental no hacer clic en enlaces sospechosos y aprender a identificar las señales de alerta.

La campaña detectada se basa en suplantar un servicio oficial ampliamente reconocido. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de McAfee, estos mensajes suelen presentar indicios claros, aunque a veces sutiles: errores de redacción, logotipos de baja calidad o mal diseñados y, sobre todo, enlaces fraudulentos que intentan suplantar páginas oficiales.

Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente la URL antes de acceder a cualquier enlace, verificando que corresponda realmente a la entidad que dice representar y que no contenga alteraciones, como letras sustituidas por números. Detectar estas señales a tiempo puede prevenir fraudes y proteger la información personal.

Los correos electrónicos son el principal foco de ciberataques como phishing, fraude y robo de identidad. Foto: Getty Images

En caso de haber ingresado datos en una página sospechosa, es clave actuar con rapidez: llevar a cabo un análisis de malware en el dispositivo, hacer una copia de seguridad de los archivos y cambiar todas las contraseñas. Un ataque de phishing puede comprometer más información de la que se percibe inicialmente.

En general, la mejor forma de prevenir estos fraudes es mantener una actitud alerta: desconfiar de correos dudosos, verificar directamente con la entidad remitente, evitar interactuar con enlaces sospechosos y no proporcionar datos sin confirmar la autenticidad de la solicitud.