Lanzan advertencia por estafas digitales que imitan a Shein y Temu: así operan los ciberdelincuentes

En Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entidad encargada del control aduanero y tributario, alertó sobre una sofisticada red de estafas que utilizan ilegalmente el nombre de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu para engañar y poner en riesgo su información personal y financiera.

Los 3 mensajes que están llegando a los celulares colombianos para estafar y extorsionar

Así opera la estafa

El método de los ciberdelincuentes se centra en la suplantación de identidad a través de correos electrónicos phishing.

Mensajes de texto simulan envíos para redirigir a sitios fraudulentos. Foto: Semana

En estos mensajes, informan falsamente al destinatario que su pedido internacional se encuentra retenido en las oficinas de control. Para otorgar una apariencia de legalidad, los estafadores incorporan elementos visuales que imitan a la perfección la estética estatal, tales como:

Simbología institucional: Uso de logotipos oficiales de la entidad de control.

Uso de logotipos oficiales de la entidad de control. Validación ficticia: Inclusión de fragmentos reales o simulados de documentos de identidad (DNI).

Inclusión de fragmentos reales o simulados de documentos de identidad (DNI). Pasarelas de pago falsas: Botones que dirigen a sitios web clonados con el fin de capturar claves bancarias y datos personales sensibles.

¿Por qué podría ser crítico para el comprador?

Existen factores psicológicos y operativos que explican la efectividad de esta advertencia por parte de ARCA.

La ansiedad y expectativa de los consumidores por recibir sus productos importados puede volverlos vulnerables a actuar impulsivamente ante un aviso de retención. Además, la consolidación del sistema de entregas “puerta a puerta” y los servicios de courier ha generado un escenario donde las notificaciones digitales son frecuentes, lo que facilita que los correos falsos se mezclen con comunicaciones legítimas.

La ansiedad por recibir pedidos vuelve a los usuarios más vulnerables a caer en estafas. Foto: Argiduna - stock.adobe.com

Recomendaciones clave para protegerse y prevenir el robo de datos

Es fundamental no suministrar información personal, bancaria o claves ante solicitudes que no hayan sido verificadas. Además, ante cualquier notificación que parezca oficial pero resulte sospechosa, lo recomendado es consultar directamente con el servicio de atención de la aplicación y no abrir ningún tipo de enlace. Este tipo de estafa es uno de los muchos engaños que circulan en Colombia a través de SMS.