¿Compras en Shein y Temu dejarán de ser baratas en Colombia?

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió para hablar de su libro, que recopila su visión del Gobierno saliente de Gustavo Petro, se refirió al reto que para su sector ha supuesto el crecimiento en Colombia de plataformas como Temú, Shein y otras, la mayoría chinas, que hacen mucho más baratos los productos para los colombianos.

“Nosotros estamos proponiendo que en Colombia se tiene que modificar esa ley que permite que ingresen paquetes todos los días con compra de menos de 200 dólares de las plataformas internacionales que no pagan impuestos y no pagan IVA y están acabando con el comercio”, señaló el presidente de Fenalco.

De acuerdo con Cabal, la lucha es muy desigual. “Compran de manera masiva, precisamente, porque como no pagan impuestos y no pagan IVA esas compras, mientras que si usted va a comprar a un almacén, una camisa, en Arturo Calle, está legislado por la normativa colombiana. Ese señor o esa empresa tuvo que importar los productos pagando aranceles y está vendiéndole a usted pagando o vendiéndole con IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo que hace el producto, obviamente ,más costoso y no puede competir con las camisas que se compran en el exterior sin IVA y sin arancel”, aseveró.

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La entrevista completa con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco:

“Entonces nosotros estamos proponiendo que esas compras tengan un gravamen. Pero tiene que ser lógico para que compitan de tú a tú. No puede ser que los colombianos, los comerciantes organizados y formalizados en Colombia, sí tengan que cumplir con todos los impuestos y las plataformas que venden productos del exterior le compitan con desigualdad e ilegalmente con precio porque no pagan impuestos ni pagan aranceles”, acentuó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes.

“Nosotros hemos trabajado con este Gobierno e inclusive con con el anterior. Haciéndole ver que eso se tiene que desmontar. Porque, por ejemplo, en el Dorado están entrando cerca de 500.000 paquetes diarios de sobres que muchas veces no es la gente, no es usted o el señor o la señora que quiere comprar su pantalón, su par de zapatos. Hay empresas ilegales organizadas que reclutan números y nombres de personas, números de cédula y nombres de persona y con cargo a esas personas hacen las importaciones”, aseveró.

Recientemente se han visto manifestaciones en los Sanandresito y otros locales comerciales por cuenta de la caída significativa en sus ventas. Al igual que sucedió en su momento con la puja de los taxistas con las plataformas digitales, el consumo de estas aplicaciones que traen al país productos mucho más baratos para los colombianos ha aumentado, lejos de disminuir.

“Entonces, eso se volvió un negocio desleal y un negocio y una competencia que no es la sumatoria de lo que puede hacer cada persona, sino que ya hay empresas organizadas haciendo ese tipo de importaciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue permitido por el Tratado Libre Comercio de Estados Unidos con un error. Se buscaba que las empresas colombianas exportaran a Estados Unidos o que las empresas americanas exportaran a Colombia fácilmente hasta $ 200. Eso está bien. Pero quedó redactado que eran productos procedentes de Estados Unidos, no originarios de Estados Unidos. Entonces, las empresas chinas triangulan por Estados Unidos y entran a Colombia sin pagar impuestos", agregó Cabal.

“Y eso está acabando con los sectores de juguetería, de confecciones, de calzado, de deportes. Hay una una crisis muy grave en el comercio y ni el Gobierno le para bolas ni el Congreso le paró bolas en este cuatrenio”, puntualizó.