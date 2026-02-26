Empresas

Mercado Libre ‘desembarca’ en China: el inesperado giro tras sus denuncias contra Shein y Temu

La marca llevaba trabajando en la construcción de la misma desde hace varios años.

Manuel Santiago Sánchez González

26 de febrero de 2026, 4:56 p. m.
La compañía busca satisfacer la alta demanda que registra la plataforma, especialmente en productos de cuidado personal y bienestar.
La compañía busca satisfacer la alta demanda que registra la plataforma, especialmente en productos de cuidado personal y bienestar. Foto: Mercado Libre, API

La compra de mercancía por medio de plataformas ha tomado gran acogida en los últimos años; plataformas como Mercado Libre, Shein y Temu han logrado contar con miles de clientes a nivel mundial.

Sin embargo, Mercado Libre interpuso diversas medidas contra las empresas Temu y Shein por la operación de las marcas en territorio argentino. Este jueves, 26 de febrero, se conoció de manera sorpresiva que contará con una fábrica en China para poder manejar sus operaciones y contar con un mayor despliegue a nivel mundial.

Aunque los consumidores reconocen los problemas de calidad en Temu y Shein, los bajos precios los mantienen fieles. Empresarios y sindicalistas piden campañas que impulsen el producto colombiano.
Temu y Shein son dos de las marcas competidoras de Mercado Libre. Foto: GETTY IMAGES

La información se conoció por medio de los informes contables del año 2025 en los cuales se evidenció el gasto de la compañía para la realización de la construcción y su operación en el continente asiático.

“Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro. En diciembre, estos esfuerzos culminaron con la apertura de nuestro primer centro logístico en China, que ya realiza envíos a nuestros cinco mercados más importantes. Prevemos que el corredor China-Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026 a medida que escalamos nuestro modelo de distribución desde China”, señalaron empresarios de la marca por medio del informe financiero revelado por Forbes.

Junto a esto, se destaca que el objetivo de la puesta en funcionamiento de la fábrica en China es poder competir de manera directa con las empresas que brindan la posibilidad de comprar productos a nivel mundial.

Se espera que los mercados de América Latina se vean impactados por la medida y se pueda ampliar el portafolio de servicio y brindar una cadena de producción más rápida para sus usuarios.

Tras la nueva orden ejecutiva del presidente Trump, las importaciones a ese país que superen los US$200 serán graadas, esto afecta a los clientes de Shein y Temu, en ese país. (Photo by ADEK BERRY / AFP)
Shein ha sufrido diversas demandas por sus productos a nivel mundial. Foto: AFP

“Mercado Libre considera el comercio cross-border como una oportunidad estructural de largo plazo en América Latina, un mercado estimado en aproximadamente USD 10 mil millones y aún con amplio espacio para crecer. Como parte de este avance, en diciembre inauguramos un centro de almacenamiento fulfillment en China, que ya atiende a nuestros cinco principales mercados, ampliando la eficiencia logística, el control de la cadena y el nivel de servicio. El objetivo es fortalecer el ecosistema de e-commerce de Mercado Libre, ampliar el surtido y garantizar la mejor experiencia para el mercado consumidor en América Latina” revelo Mercado Libre a Forbes.

