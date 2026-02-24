Economía

Multa multimillonaria a filial de ISA en Chile por apagón: autoridades aseguran que se encontraron fallas en la operación

Medios chilenos señalaron las causas de las sanciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

24 de febrero de 2026, 8:57 p. m.
Apagón Chile el 25 de febrero de 2025
Apagón Chile el 25 de febrero de 2025 Foto: AP

En la tarde de este 24 de febrero, se conoció la imposición de una multa de 14,4 millones de dólares a ISA Interchile, filial de la empresa colombiana ISA.

Según las autoridades de Chile, la compañía es responsable del histórico apagón registrado el 25 de febrero de 2025, que causó diversas afectaciones al comercio del país austral y dejó sin servicio de energía eléctrica a 19 millones de personas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Chile enfrenta un inusual y masivo apagón por una presunta falla del sistema de energía.
Chile enfrentó un inusual y masivo apagón por una presunta falla del sistema de energía en febrero de 2025. Foto: Tomada de X: @elnacionalpy

“Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los consejeros del Coordinador”, señaló Marta Cabeza Vargas, superintendenta de la SEC, en declaraciones recogidas por el diario chileno BioBio.

¿Se encarecerá la energía? Generadoras quedarán con nueva carga, a la luz de las medidas por emergencia económica

Cabe señalar que las empresas sancionadas fueron informadas sobre las fallas que se presentaron a lo largo de la tarde del 25 de febrero de 2025 y sobre el origen de estas. En el caso de la filial de ISA, se indicó que la emergencia se originó en sus instalaciones y que empleados de la compañía realizaron intervenciones sin la correspondiente autorización del Coordinador del Sistema de Chile.

Durante el evento, nuestros tiempos de respuesta y los planes de contingencia implementados se apegaron a los estándares operacionales y de calidad que la compañía aplica en sus instalaciones, manteniendo comunicación con el Coordinador y contribuyendo al proceso de recuperación del sistema eléctrico”, destaca el comunicado de la SEC Chile.

El corte de energía ha afectado a todo el territorio nacional con caos en la movilidad.
El corte de energía afectó a miles de personas. Foto: AFP

El medio citado señala que, junto a la filial de ISA, también fueron multadas las empresas Transelec, que deberá pagar cerca de 6,4 millones de dólares por afectaciones a la red de respaldo del país, y Alfa Transmisora de Energía, sancionada con 4 millones de dólares por los hechos ocurridos.

Por último, la SEC indicó que, tras el incidente, se formularon cargos contra Interchile, Transelec, Engie Energía, AES Andes, CGE Transmisión, Alfa Transmisora, Bioenergía Forestales y Generadora Metropolitana, las cuales podrán presentar recursos en contra de las resoluciones y multas impuestas.

