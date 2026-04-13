Junta de ISA tendrá tema de alta tensión: pagos a Ricardo Roa y demanda a elección de miembros

Una ola turbulenta podría caer sobre la próxima reunión de la junta de ISA, filial de Ecopetrol, la cual tendrá lugar a finales de abril.

La empresa Interconexión Eléctrica, que tiene como actividad económica principal la transmisión de energía eléctrica, pasó a ser controlada por Ecopetrol, que adquirió el 51,4 % de las acciones en 2021, y ha estado en la palestra pública por varias razones.

Inclusive, no deja de estar fuertemente salpicada por la situación jurídica del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, que se separó temporalmente del cargo, debido a la imputación de cargos por la Fiscalía, lo que condujo a que la junta le aprobara la toma de vacaciones más una licencia no remunerada.

El asunto es que Roa también es parte de la junta directiva de ISA, y en esa empresa le pagan cada asistencia a una reunión o un comité, motivo por el cual ya hay muchos reclamos y hasta abogados que están revisando si es pertinente que el imputado acuda a la junta estando en vacancia, lo que tendría que hacer de manera virtual, desde el lugar en el que disfruta sus vacaciones.

Fijan nueva fecha de imputación de cargos a Ricardo Roa

El concejal y próximo parlamentario, a partir de la instalación del Congreso de la República en julio, Daniel Briceño, realizó algunos cálculos según los cuales, en 2025, Roa habría recibido más de 440 millones de pesos por asistencia a 54 citaciones a la junta de ISA. Esto, debido a que cada una tiene una asignación remunerativa de 8,2 millones de pesos.

En consecuencia, ese sería uno de los puntos que, inevitablemente, se moverá alrededor de la próxima junta de ISA, empresa que quedó sin el timonel titular: Jorge Carrillo, cuyo nombramiento fue anulado tras una demanda ya fallada por los jueces.

El otro tema complejo que será de obligatorio abordaje en la junta será el de la demanda contra la elección de los cinco integrantes que están en el equipo, como miembros patrimoniales, es decir, amparados por el dueño mayoritario, que es Ecopetrol.

Interconexión eléctrica. Europa Pres.. (Foto de ARCHIVO) Foto: �

SEMANA conoció que la demanda pedirá la nulidad electoral por elección, pues ninguno de los cinco participantes en representación de Ecopetrol cumplirían el requisito del gobierno corporativo de la empresa, que es el de la solvencia moral, según explicó el accionante: Julio César Yepes, quien ya ganó el caso en el que se pidió la nulidad del nombramiento de Carrillo.

Los cinco integrantes a los que se referirá la demanda serán: Ricardo Roa Barragán (presidente de Ecopetrol); David Alfredo Alarcón; Fabiola Leal Castro; Mónica de Greiff (ingresó recientemente), y Álvaro Torres Macías, también recién nombrado. Estos dos últimos vienen de la junta de Ecopetrol.

La empresa, en su equipo directivo, también cuenta con Germán Arce Zapata, Astrid Martínez Ortiz y Juan Pablo Zárate Perdomo, representantes de inversionistas, principalmente fondos de pensiones. Igualmente, en representación de EPM, como miembro independiente, figura Juan Emilio Posada.