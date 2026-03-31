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Accionistas de ISA reciben uno de los mayores retornos del mercado en 2025

La empresa avanza en su estrategia de transición energética.

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Redacción Economía
31 de marzo de 2026, 10:21 a. m.
El desempeño financiero estuvo impulsado por nuevos proyectos en operación.
El desempeño financiero estuvo impulsado por nuevos proyectos en operación. Foto: MODUM S.A

La compañía ISA presentó un balance financiero positivo durante su Asamblea General de Accionistas, en el que destacó un retorno total del 55% para sus inversionistas en 2025, uno de los más altos en su historia reciente.

Este resultado combina la valorización de la acción, que alcanzó el 48%, y los dividendos pagados durante el año, equivalentes a $1.265 por acción. En la Bolsa de Valores de Colombia, el título de la compañía llegó a un máximo de $26.300, reflejando un desempeño destacado en el mercado.

Para 2026, la empresa anunció la distribución de $1,2 billones, correspondientes al 50% de las utilidades obtenidas en 2025, en línea con su política de dividendos. El pago se realizará en dos momentos: una primera parte en mayo y el saldo restante en diciembre.

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En términos operativos, ISA reportó un ebitda de $8,7 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, respaldados por la entrada en operación de nuevos proyectos y el crecimiento de su infraestructura en la región.

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Durante el año, la compañía también incrementó en un 31% sus inversiones, consolidando su estrategia en transición energética.

“Los resultados de 2025 reflejan una gestión operativa sólida, una posición financiera robusta y una ejecución disciplinada de nuestra estrategia. Esta solidez nos permite seguir avanzando con rigor técnico en la transición energética de la región y en la Estrategia ISA 2040″, Afirmó Gabriel Melguizo Posada, presidente encargado de ISA.

La empresa también anunció la creación de una reserva patrimonial por $1,2 billones, destinada a fortalecer su capacidad financiera y respaldar nuevos proyectos.

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El reto hacia adelante estará en sostener estos niveles de rentabilidad en un entorno marcado por cambios en la transición energética y mayores exigencias de inversión.