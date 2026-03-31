Accionistas de ISA reciben uno de los mayores retornos del mercado en 2025

La compañía ISA presentó un balance financiero positivo durante su Asamblea General de Accionistas, en el que destacó un retorno total del 55% para sus inversionistas en 2025, uno de los más altos en su historia reciente.

Este resultado combina la valorización de la acción, que alcanzó el 48%, y los dividendos pagados durante el año, equivalentes a $1.265 por acción. En la Bolsa de Valores de Colombia, el título de la compañía llegó a un máximo de $26.300, reflejando un desempeño destacado en el mercado.

Para 2026, la empresa anunció la distribución de $1,2 billones, correspondientes al 50% de las utilidades obtenidas en 2025, en línea con su política de dividendos. El pago se realizará en dos momentos: una primera parte en mayo y el saldo restante en diciembre.

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En términos operativos, ISA reportó un ebitda de $8,7 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, respaldados por la entrada en operación de nuevos proyectos y el crecimiento de su infraestructura en la región.

Durante el año, la compañía también incrementó en un 31% sus inversiones, consolidando su estrategia en transición energética.

“Los resultados de 2025 reflejan una gestión operativa sólida, una posición financiera robusta y una ejecución disciplinada de nuestra estrategia. Esta solidez nos permite seguir avanzando con rigor técnico en la transición energética de la región y en la Estrategia ISA 2040″, Afirmó Gabriel Melguizo Posada, presidente encargado de ISA.

La empresa también anunció la creación de una reserva patrimonial por $1,2 billones, destinada a fortalecer su capacidad financiera y respaldar nuevos proyectos.

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El reto hacia adelante estará en sostener estos niveles de rentabilidad en un entorno marcado por cambios en la transición energética y mayores exigencias de inversión.