Una de las principales sorpresas en materia económica al cierre del 2025 fue el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Aunque en diciembre el índice Colcap presentó un leve retroceso de 0,3 %, ubicándose en 2.068,01 puntos, el año anterior fue histórico para la bolsa, al valorizarse 49,9 %, según un informe de Aval Casa de Bolsa.

Los resultados de la BVC ubican a la institución colombiana en los primeros lugares de desempeño regional, en el que se destacan Chile, con una valorización del 56 %, y Perú, con 50 %.

A lo largo del año, la acción de mayor valorización fue la de Mineros, con cerca de 260 %, seguida de preferencial Grupo Sura, con 103,7 %; Éxito, 103,1 %; Grupo Sura, 85,2 %, y Cibest, 84 %.

Para diciembre, según el informe, el volumen negociado fue de 2,56 billones de pesos, “representando una disminución del 25 % mensual y un sólido incremento del 425% anual”.

“Resaltamos el sólido comportamiento en general de los activos pertenecientes al Colcap, donde la mayoría de sus componentes registraron incrementos de doble dígito, destacando las acciones pertenecientes al sector financiero, ISA y Terpel, que registraron valorizaciones superiores al 40 %”, señala el informe.

El análisis agrega que 2025 estuvo marcado por un mayor flujo de negociación, que ascendió a 32 billones de pesos, un 79,8% más que en 2024 y que permitió alcanzar niveles no observados desde 2019.

En términos de flujos de inversión, dice Aval Casa de Bolsa, el sector real fue el principal comprador neto del mes, acumulando posiciones de 334.000 millones y ubicándose como el mayor comprador neto de 2025 (con 1,1 billones de pesos).

En contraste, los extranjeros fueron los mayores vendedores netos del mes y del año, con desinversiones netas por 266.000 millones y 566.000 millones de pesos, respectivamente.

En cuanto al desempeño mensual, las acciones de Terpel, Cibest y Banco de Bogotá lideraron las valorizaciones dentro del Colcap, con incrementos del 11 %, 8 % y 3 % respectivamente, en diciembre.

Por su parte, las acciones de GEB, Éxito y PF Davivienda registraron los mayores retrocesos en diciembre, con desvalorizaciones de -8%, -7,5% y -6%, respectivamente, explica el estudio.

Algunas operaciones se destacaron al final del año, de acuerdo con Aval Casa de Bolsa, como por ejemplo la unión de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, con las operaciones de Davivienda en Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Miami.

Davivienda Group se consolida como el holding de las operaciones integradas, en las cuales Scotiabank participa con un 20,32%, mientras que Grupo Bolívar mantiene su condición de matriz y controlante. Las operaciones integradas de Scotiabank en Colombia y Costa Rica continuarán operando bajo la marca DAVIbank.

Por su parte, Grupo Cibest, a la que pertenece Bancolombia, anunció un acuerdo para la venta del 100% de Banistmo S.A. a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. por 1.418 millones en efectivo.

Los inversionistas ajustaron sus portafolios de cara al ciclo electoral de 2026. Foto: Getty Images

“La transacción generará en 2025 un impacto contable no recurrente derivado de un deterioro no monetario neto cercano a 3,4 billones de pesos sobre la utilidad neta y el patrimonio atribuible, sin afectar capital regulatorio ni flujos de dividendos, ubicando la utilidad neta estimada del año en un rango de 7,0 - 7,2 billones de pesos y un ROE normalizado alrededor de 17,5%”, dice el informe.

También destaca que la Junta Directiva de Grupo Nutresa S.A. aprobó el Reglamento General del Programa de Readquisición de Acciones, en el marco de la autorización otorgada por la Asamblea de Accionistas el 19 de diciembre de 2025.

Ya en noviembre, el MSCI Colcap superó por primera vez los 2.000 puntos y cerró el mes en los 2.073. Esto significó un retorno total (incluyendo dividendos) cercano al 60 % en el año, una valorización que no se había visto desde la creación del índice, explicó en su momento a SEMANA Alejandro Restrepo, gerente de la BVC. Este comportamiento lo pone a la altura de los ciclos de mayor recuperación que ha tenido la bolsa colombiana.

Restrepo explicó en una entrevista a este medio que la recuperación del índice Colcap es un proceso que se viene observando desde noviembre de 2023, cuando el índice rondaba los 1.040 puntos. Ese periodo, agregó, permitió corregir un nivel de subvaloración que había sido especialmente profundo para muchas empresas colombianas.

“Lo que estamos viendo hoy es que los precios empiezan a reflejar de manera más adecuada el valor de nuestras compañías. Esto está en línea con el buen desempeño que han mostrado las empresas en los últimos años, con utilidades sólidas y dividendos significativos. En conjunto, estos factores han fortalecido la confianza y han impulsado flujos hacia los emisores más representativos del mercado”, señaló Restrepo.

Calificó a finales del año pasado como “positivo” el apetito de los inversionistas y destacó que se ha visto un incremento en la participación en la negociación de Sociedades Comisionistas de Bolsa con un 119 %; fondos de pensiones, 59,7 %; personas naturales, 54,9 %; e inversionistas extranjeros, 37,4 %, frente a 2024.

La confianza regresó a varios de los principales emisores del mercado colombiano. Foto: Getty Images

De otro lado, de acuerdo con un informe de Corficolombiana, a la dinámica del año pasado contribuyó el efecto del trade electoral. “Los inversionistas comenzaron a incorporar en 2025 la posibilidad de un giro hacia un liderazgo más promercado en las elecciones presidenciales de 2026, reduciendo de manera anticipada las primas de riesgo percibidas para Colombia”.

A pesar de la dinámica del mercado de valores, el año pasado no se registraron nuevas compañías debutando en bolsa y se mantienen desafíos en el acceso al mercado de capitales, junto con retos estructurales asociados al tamaño empresarial, los esquemas de gobierno corporativo y los costos de capital.

Además, como dijo Restrepo, existen riesgos que el mercado sigue monitoreando, como cambios en las condiciones financieras globales, perspectivas fiscales o un crecimiento económico menor al esperado.