Un giro estratégico en la banca regional: Grupo Cibest vende Banistmo en Panamá

Grupo Cibest anunció un acuerdo para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, banco de licencia local en Panamá, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., en una operación que responde a una estrategia de largo plazo enfocada en la optimización de su portafolio y la creación de valor regional.

La decisión marca un ajuste relevante dentro de la estructura del grupo financiero, que busca concentrar sus capacidades en áreas donde puede generar mayor impacto económico y social en Latinoamérica, mientras Banistmo inicia una nueva etapa bajo un grupo con amplia experiencia en el mercado centroamericano.

La transacción incluye todas las sociedades subordinadas de Banistmo, como Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation S.A., y está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes en Panamá. Durante este proceso, Grupo Cibest continuará operando el banco, garantizando la atención a clientes y colaboradores.

“Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest. El directivo también precisó que la presencia del grupo en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá y Cibest Capital.

Desde la parte compradora, Inversiones Cuscatlán destacó su compromiso con el país y con la entidad adquirida. “Creemos en Centroamérica, creemos en Panamá y, de manera especial, en Banistmo, una institución profundamente vinculada a la identidad del país y a su desarrollo”, señaló Federico Nasser Facussé, presidente del grupo

Con esta operación, Grupo Cibest reafirma su estrategia de internacionalización y enfoque regional, manteniendo su presencia en varios mercados de América Latina a través de bancos, filiales financieras y negocios complementarios.