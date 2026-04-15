Nuevo liderazgo en seguros: Mapfre Colombia cambia de CEO tras salida de Rafael Prado

La aseguradora Mapfre anunció un relevo en su dirección en Colombia, en un movimiento que apunta a mantener la continuidad operativa en uno de sus mercados clave en la región.

Oscar García-Serrano asumirá como nuevo CEO en el país, en reemplazo de Rafael Prado, quien decidió dar un giro profesional de manera voluntaria.

El nombramiento se da en un contexto donde las aseguradoras enfrentan retos asociados a la transformación digital y la necesidad de fortalecer productos en segmentos como vida, salud y seguros generales. En este escenario, la experiencia regional se convierte en un activo clave para la gestión.

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García-Serrano llega con más de tres décadas de trayectoria dentro del grupo. Ingresó a la compañía en 1994 y ha ocupado distintos cargos en América Latina, lo que le ha permitido construir un conocimiento amplio del negocio asegurador en la región.

Su paso previo por Colombia, donde se desempeñó durante cuatro años en funciones financieras, es uno de los factores que refuerza la apuesta por la continuidad.

“Es un excelente profesional vinculado a Mapfre desde hace más de 30 años que conoce perfectamente la Región, y especialmente Colombia donde estuvo trabajando para el Grupo cuatro años, por lo que la continuidad de la operación está plenamente garantizada”, señaló Eduardo Pérez de Lema, CEO de Mapfre Internacional.

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Antes de asumir este nuevo rol, García-Serrano se desempeñaba como director general adjunto de Administración y Finanzas en Mapfre S.A., tras haber sido CFO en mercados como Brasil y Latam Sur.

El cambio de liderazgo se interpreta como un movimiento interno de fortalecimiento, en línea con la estrategia del grupo de mantener perfiles con experiencia regional al frente de operaciones locales, en un sector que continúa evolucionando frente a nuevos riesgos, cambios regulatorios y mayores exigencias del mercado.