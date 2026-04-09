Regresa Colombia Carbon Forum 2026, un gran evento sobre el futuro de los mercados de carbono en la región

Pocos sectores han madurado tan rápido en Colombia como el de los mercados de carbono, y pocos debates son hoy tan urgentes, pues el país lleva años construyendo un andamiaje institucional —exenciones tributarias, proyectos de mitigación y un sistema de comercio de emisiones en diseño— que lo posiciona como uno de los referentes climáticos de América Latina.

Ese entramado, sin embargo, sólo cobra sentido cuando los actores que deben habitarlo se encuentran, discuten y toman decisiones conjuntas, y el Colombia Carbon Forum, que se llevará a cabo el 16 y 17 de abril en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones, nació precisamente para crear ese espacio.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), México₂ y Ambiente y Comunicaciones, es gratuito y presencial, aunque los cupos son limitados y las inscripciones están abiertas.

De Bogotá a los territorios

La edición de este año tiene una apuesta diferenciadora al llevar las regiones al centro del debate. Si las dos ediciones anteriores consolidaron el espacio técnico, esta quiere ampliarlo hacia los territorios, sus comunidades y sus proyectos, conectándolos directamente con el sector público, la industria y la cooperación internacional.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, lo plantea en términos de responsabilidad compartida. “La acción climática no es una opción, exige que se tomen decisiones, que haya cooperación y, sobre todo, una visión a largo plazo”.

Asimismo, insiste en que la clave está en la articulación, “porque sólo cuando el sector público, el privado y los territorios trabajan de manera articulada podemos pasar del compromiso a generar implementaciones en ese camino de preservación”.

Esa articulación tiene, además, una dimensión económica concreta, debido a que los mercados de carbono han dejado de ser un instrumento marginal para convertirse en una herramienta estratégica que permite a las empresas gestionar riesgos, acceder a financiamiento y fortalecer su competitividad en un entorno global que exige cada vez más compromisos climáticos verificables.

Invitados y temas

La agenda del Colombia Carbon Forum 2026 convoca voces de primer nivel. Por el lado multilateral, participarán representantes del PNUD, el PNUMA, la CAF y la CEPAL. Por el sector empresarial, ISA, LATAM Airlines, Terpel, SURA, Homecenter, Veolia, Banco Popular y Banco de Bogotá llevarán al foro sus experiencias en descarbonización.

Los ejes temáticos van desde la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París —que regula la cooperación entre países para alcanzar metas climáticas mediante mercados de carbono— hasta el fortalecimiento de la gobernanza, la trazabilidad de los créditos y el diseño del Sistema de Comercio de Emisiones colombiano.

El programa también incluye talleres especializados, una muestra comercial con certificadoras y desarrolladores de proyectos, y sesiones de networking para conectar iniciativas locales con capital climático internacional.

“Colombia tiene una oportunidad única. Contamos con un marco institucional que viene evolucionando, un enorme potencial de mitigación y una biodiversidad estratégica que presentamos con orgullo al mundo”, concluye Claros Polanco.

El registro es gratuito y está disponible en el sitio oficial del evento: https://www.colombiacarbon.com/registro-2026. Los cupos son limitados.

*Contenido elaborado con apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá