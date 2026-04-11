El presidente de la República, Gustavo Petro, designó al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS, con el reto de afrontar la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud por la falta de medicamentos y las dificultades en la asignación de citas.

Gustavo Petro designó a Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS

Aunque se habían barajado otras opciones para la dirección de la Nueva EPS, como la del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en definitiva el jefe de Estado se decantó por Ospina y anunció su designación este viernes.

La llegada de Jorge Iván Ospina a la Nueva EPS ha generado diferentes reacciones en los sectores políticos, debido a las irregularidades que se han denunciado durante su administración en la capital del Valle del Cauca.

Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, manifestó que “un político cuestionado en plena época electoral a cargo de la EPS más grande del país. Ya ni disimulan y muestran que no les importan los pacientes”.

Ana Erazo y Jorge Iván Ospina Foto: Tomada de @AnaErazoR/Semana

Pero las críticas no vinieron solo desde la oposición. Ana Erazo, congresista electa del Pacto Histórico, se mostró en contra de la designación de Ospina, a quien también le hizo oposición desde el concejo de la ciudad.

“Leer esta noticia me confronta. En mi paso como concejala de Cali le hice oposición a Jorge Iván Ospina y cuestioné y sigo cuestionando la poca transparencia de su gobierno”, señaló Erazo.

Por eso, insistió: “La vida y menos nuestro gobierno pueden darle oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño. No puedo estar de acuerdo”.

Congresista electa del Pacto Histórico critica nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de Nueva EPS: “No estoy de acuerdo”

El exalcalde de Cali le salió al paso a las críticas y se pronunció este sábado, 11 de abril, asegurando que “será un gran reto” el que asumirá al frente de la Nueva EPS, pero que está “convencido” de que la entidad “saldrá adelante”, ante todo porque “será una institución ‘cuidadora de vida’”.

“Algunos me han preguntado por qué, si falta tan poco tiempo para terminar gobierno acepté ser gerente interventor de la Nueva EPS; lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro”, señaló Ospina.

Con el fin de silenciar las críticas, el exalcalde aseguró que aceptó esta responsabilidad porque “me he educado como médico y como especialista y sé gestionar empresas promotoras de salud y prestadoras de servicios”.

“Lo he hecho porque sé que el país entero quiere rescatar la Nueva EPS, quiere sanear sus finanzas, quiere potencializar sus servicios y ser altamente eficiente con sus recursos. Erradicando cualquier asomo de corrupción, cualquier tipo de desgreño, cualquier mirada negligente frente al paciente”, dijo.

Aseguró que la apuesta es “que todas las fuerzas concurran en querer tener a una nueva EPS saneada, trazando política pública y expresándole al sector privado lo que puede hacer un agente público”.