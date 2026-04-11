El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, oficializó este viernes, 10 de abril, la llegada del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS.

Inspección judicial a la Nueva EPS en medio de la incertidumbre por la intervención del Gobierno Petro

Aunque se habían barajado diferentes opciones para la dirección de la Nueva EPS, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, lo que generó una fuerte polémica en varios sectores del país, el Gobierno Petro se decantó por Ospina como nuevo interventor.

El exmandatario de Cali ahora deberá afrontar una profunda crisis en el sistema de salud por la que está atravesando el país, con la falta de medicamentos y dificultades en la asignación de citas.

Sin embargo, el nombramiento no cayó muy bien en varios sectores políticos, incluyendo en el Pacto Histórico, partido de Gobierno, desde donde también surgieron varias críticas en contra del nombramiento de Ospina.

Jorge Iván Ospina había sido designado embajador en Palestina. Foto: Cancillería

“Leer esta noticia me confronta. En mi paso como concejala de Cali le hice oposición a Jorge Iván Ospina y cuestioné y sigo cuestionando la poca transparencia de su gobierno”, señaló Ana Erazo, congresista electa del Pacto Histórico.

Erazo fue crítica con el exmandatario y aseguró que Ospina, antes de llegar a ese cargo, debe rendirle cuentas al pueblo de Cali por las presuntas irregularidades que se presentaron durante su administración de la ciudad.

“La vida y menos nuestro gobierno puede darle oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño. No puedo estar de acuerdo”, señaló.

Por eso, le pidió “a la actual bancada de congresistas” del Pacto Histórico, para que “pongan el ojo y la lupa en la gestión de Jorge Iván Ospina” al frente de la entidad. “La salud debe ser un derecho y cada peso es un tesoro”, dijo.

La designación de Ospina también desató reacciones en la oposición. El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, se mostró en desacuerdo con el nombramiento del exalcalde en la Nueva EPS.

“Un político cuestionado en plena época electoral a cargo de la EPS más grande del país. Ya ni disimulan y muestran que no les importan los pacientes”, afirmó el congresista del Centro Democrático.