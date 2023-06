“Jorge Iván Ospina es el rey mierd…”: concejal de Cali se despachó fuertemente contra el alcalde, en plenaria

Una lluvia de críticas le cayeron al alcalde Jorge Iván Ospina por el difícil momento que atraviesa Corfecali, entidad encargada de la realización de la Feria de Cali.

En plenaria del Concejo, los miembros de esta corporación se fueron lanza en ristre contra el mandatario, luego de conocer un informe preliminar de la Contraloría General de la Nación que da cuenta de presuntas irregularidades en la Feria de 2021 y 2022. Esto, sumado a las deudas que siguen denunciando los artistas que participaron en el evento y el intento de renuncia del gerente de Corfecali, Argemiro Cortés.

La concejal Ana Erazo fue una de las más viscerales al referirse sobre Ospina, en relación con Corfecali, pues hizo una analogía en la que se compara al mandatario con el rey Midas.

Ana Erazo responsabilizó a Jorge Iván Ospina de la crisis de Corfecali. - Foto: Concejo de Cali

“Todo lo que ha pasado en estos cuatro años ha sido responsabilidad de Jorge Iván Ospina, quien como en la fábula del rey Midas, el cual convertía en oro todo lo que tocaba, vuelve mierda todo lo que toca. Es el rey mierda”, aseguró.

“Jorge Iván, podemos decirle el rey mierda, todo lo que toca lo ha vuelto mierda”: concejal Ana Erazo se despachó contra la Administración actual sobre el tema de Corfecali.@AnaErazoR pic.twitter.com/hzF6RsTAmA — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) June 29, 2023

El informe preliminar de la Contraloría presenta 19 observaciones con incidencia disciplinaria, tres de incidencia penal y cinco de incidencia fiscal. Tanto la Feria 2021 como 2022 habrían dejado déficit por 4.000 millones.

El Salsódromo es uno de los eventos de mayor asistencia durante la Feria de Cali. - Foto: Semana

“No solo está en vilo el pago de los artistas, sino también la próxima Feria de Cali”, consideró la concejal Alexandra Hernández. Por su parte, Roberto Rodríguez dijo que no se puede pensar en otro evento de esta magnitud hasta que no quede claro qué va a pasar con Corfecali y se paguen las deudas a los artistas. “Si somos honestos, responsables como concejales, debemos hacer un alto, debemos decirle al alcalde que antes de hacer otra Feria hay que ponerse al día con los pagos de los artistas. Primero eso y luego hablamos de otra Feria”, expuso.

“Esta administración tiene una inmensa responsabilidad y la gran explicación que nos tienen que dar es que cómo es posible que en tres años agarran una empresa (Corfecali) posicionada y reconocida y nos entregan este caos”, señaló el concejal Fernando Tamayo.

Sobre el intento de renuncia de Argemiro Cortés a la gerencia de Corfecali, Jorge Iván Ospina afirmó que esta no se puede producir hasta que la situación de la entidad se resuelva.

Argemiro Cortés, gerente de Corfecali. - Foto: Corfecali - A.P.I.

“Hay un tema que se está trabajando y debe salir adelante y es una conciliación entre la ciudad y Corfecali para pagar recursos de la Feria de Cali del 2022 y 2021. Lo primero que debe hacer Argemiro es sacar adelante esa conciliación, que está cerca a cerrarse, y, de la mano de esto, si no quiere continuar, la junta debe evaluar bien quién debe liderar el nuevo proceso. No es apropiado una renuncia ahora cuando se adelantan estas conciliaciones”, aseveró el mandatario, quien no se ha pronunciado sobre la analogía de la concejal Ana Erazo.