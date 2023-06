Feria de Cali 2023, en peligro: Corfecali enfrenta problemas de liquidez y deudas pendientes

La Contraloría General de la República evidenció que encontró falencias en la contratación y sobrecostos de Corfecali que ponen en riesgo la Feria de Cali 2023.

Por ello, la máxima celebración de la capital del Valle del Cauca se encuentra en riesgo. Incluso, este miércoles, 28 de junio, en el debate del Concejo, varios afectados (artistas, orquestas y presentadores) manifestaron su preocupación por el no pago de sus servicios prestados en la pasada feria.

Al respecto, el concejal y precandidato a la Gobernación del Valle, Fernando Tamayo, señaló que “desde principios de 2020, la empresa reportaba un superávit de $ 6.000 millones. Llevamos más de tres años presenciando este desastre como concejales. ¿Qué sucedió con el primer gerente de este gobierno? ¿Ya se le olvidó la contratación de un video de una orquesta por US$ 50.000?”, sostuvo el cabildante por el partido Conservador.

Mientras que los hallazgos de la Contraloría preocupan bastante. En el informe se detalla que el montaje de las carrozas temáticas para el Salsódromo (el evento más multitudinario del certamen), tuvo un valor de 418 millones de pesos. Sin embargo, en una cotización realizada por un ente de control, el valor fue de 322 millones de pesos, develando sobrecostos.

“Llevamos todo este tiempo sin recibir nuestro pago, el culpable de esto es el alcalde, no hay más responsables”, dijo Édison Vivanco, director de la orquesta La Fuga.

Entretanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, repondió: “No, gracias. Eso no depende de mí, ustedes lo saben”.

Por su parte, Brayan Hurtado, secretario de Cultura, dijo en días pasados que la deuda con los artistas está casi saldada. “Para el caso de la Feria 2022, en diciembre se realizó un primer pago del 50 %, en febrero se hizo un segundo pago del 40 %, y nos queda faltando un 10 % de estos recursos totales que pone la Secretaría de Cultura para la Feria”, señaló.

Alcalde exige código de vestimenta para ir al Bulevar del Río

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sorprendió con una serie de declaraciones sobre el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más importantes y concurridos de la ciudad.

Y es que el mandatario aseguró que está contemplando, entre otras cosas, establecer un código de vestimenta para quienes asisten a este lugar, ubicado en el centro de la ciudad.

Todo esto a raíz de que, si bien el Bulevar del Río ya era un espacio de integración, se ha convertido en las últimas semanas en un lugar predilecto para la rumba.

Diferentes videos, que incluso han sido compartidos por el propio Ospina, dan cuenta de que la música, el baile y el consumo de bebidas embriagantes empezaron a tomarse el Bulevar en las noches, principalmente de los fines de semana.

“El Bulevar, con su salsa a cielo abierto, saca toda nuestra cadencia y ritmo, pero debe tener una regulación”, advirtió en Twitter el mandatario.

En ese sentido, informó sobre las que, considera, deben ser las nuevas reglas para los asistentes a las rumbas en espacio público.

El mandatario dijo que quienes vayan al Bulevar deberán vestirse apropiadamente, es decir, en sus palabras, portando al menos las prendas esenciales, cumplir con un horario límite y restringir el consumo de ciertas sustancias.

“Debemos tener un horario máximo para tener abierto el Bulevar cuando se adelanta esta actividad, un código de vestuario, de tal manera que no pueda estar en el Bulevar personas sin camisa, de una forma no apropiada con nuestro espacio público. Una restricción de cierto tipo de consumos. No queremos que el Bulevar tenga un consumo irracional e irresponsable de algunos psicoactivos”, dijo al noticiero 90 Minutos.