William Molina, el joven que paró en seco a Petro, sigue firme y así respondió luego de que el presidente lo llamara “joven viejo”

“De una u otra manera, esperábamos un discurso contundente del presidente (...). ‘Jóvenes viejos’ fue lo que dijo. Eso no es así. Somos jóvenes tratando de hacer las cosas diferentes , jóvenes que tenemos unos ideales -de pronto- distintos a las líneas políticas y partidarias del gobierno nacional, pero, entonces, ¿ahora nos toca a nosotros como jóvenes sentarnos, callarnos, ponernos una cinta en la boca y ser el comité avalador? Tampoco. Creo que esa no es mi función. Y si me eligieron para eso, como dicen coloquialmente en mi tierra, apague y váyase”, expresó Molina.

A renglón seguido, Molina indicó que, probablemente, al presidente Gustavo Petro no le gustó su intervención o lo que él representa por múltiples factores. No obstante, se mantuvo firme e insistió: “primero conozca la situación y ahí da la claridad”.

“Yo admiraba a Francia Márquez, pero uno tampoco puede callar”

“Me han escrito, me han hostigado, me han dicho que soy un hp, que soy lo peor de lo peor, que soy uribista, que me van a mandar a callar, hay mil cosas. Pero yo a ellos les digo que no soy uribista, yo hago parte de un partido de centro, mis ideales son distintos, y se lo dije a Francia (Márquez). Yo la admiraba a ella por algunas cosas que se han dado y se han hecho, pero uno tampoco puede callar porque, entonces, estamos cometiendo un gran error”, apostilló el consejero de juventud en el espacio de Vicky en Semana.