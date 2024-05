Joven que ‘le cantó la tabla’ al presidente Petro denuncia que RTVC cortó la señal en vivo: “Efectivamente fue así”

“No retiraría ninguna palabra del discurso que, como William Molina, le dirigí al presidente Gustavo Petro. He vivido en carne propia el desinterés de este gobierno por sacar adelante las agendas nacionales de juventud. He recibido señalamientos y hostigamientos por WhatsApp y redes sociales, incluso de algunos jóvenes que, irónicamente, me reconocen cómo un gran líder”, señaló Molina.

“No podemos seguir siendo meros observadores de la gestión de este gobierno, que sólo parece preocuparse por cierto sector de la juventud. Siempre hemos sido propositivos, y es justo reconocer que ha habido ministros que verdaderamente se han preocupado por ciertos temas. Agradezco a las cientos de personas que me han apoyado con mensajes por medio de diferentes redes sociales. Desde el día cero de estos procesos, supe que no sería fácil, pero seguiremos con más ánimos que nunca para trabajar por la juventud colombiana”, agregó.

Durante la entrevista con los colegas referidos, a Molina se le preguntó por la versión según la cual el canal RTVC, el medio público del Estado, interrumpió la señal en vivo para que dicho regaño, con respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez, no tuviera eco. Esto dijo Molina al respecto: “Claro, efectivamente fue así. En un momento Presidencia automáticamente, cuando empezamos los jóvenes a intervenir, cortan la transmisión en vivo y como ya había unos medios de comunicación pues cerraron y ya no pudieron entrar los demás. Por eso cuando salimos nos cobijaron diferentes medios preguntando lo sucedido y se pudo dar intervenciones de todo lo que había pasado”. RTVC no se ha pronunciado sobre el particular.