Carlos Jaramillo y su sentido relato tras lo ocurrido con la doctora Catalina Gutiérrez: “Después de que conté lo que conté, lloré”

“Hay un exceso de trabajo, un exceso de horarios, si no ha desayunado, no ha comido, nada es tenido en cuenta. Allá es la cosa de como ‘esto se resiste, esto forja el carácter’, acaban con la integridad de muchas personas. Todos, cuando estamos en los primeros años de residencia, pasamos esto y todos decimos que no vamos a caer en eso y terminamos en eso”, aseguró.

“ Todo mundo se retira por maltrato . Me pueden señalar y tildar como quieran, el problema es que no soy el único. En este caso de esta doctora (que se quitó la vida) se ha querido minimizar, se trata de normalizar porque es lo que se ha querido siempre, decir que ‘a estos niñitos no se les puede decir nada, generación de cristal’. Que no se les olvide que se está pagando para que les enseñen”, agregó el galeno. “Esto es un tema de cultura de decir que no se acepta el irrespeto. Es un estudiante que está pagando para que le enseñen de forma rigurosa, pero respetuosa”, agregó Jaramillo.

“Yo pedí un retiro por un tiempo y volví como a los dos meses. Fui al psiquiatra, me tomé la pepa. Que terminé con un diagnóstico de depresión mayor, sí. Con mucho miedo, con mucha incertidumbre, volví. Un día hubo una urgencia y el profesor se demoró en llegar y yo hice el procedimiento solo. El profesor era amigo mío y me dijo que no estaba de acuerdo. Años después me contó que recibió órdenes de presionarme a mi regreso, me puso turnos todos los festivos, me puso las tareas. Y yo dije: ‘Yo no quiero eso’. No pude más, luego me ofrecieron dos residencias, una en un hospital en Colombia y otro en Estados Unidos y dije que no”, agregó el médico.