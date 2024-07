Muerte de residente de medicina de la Universidad Javeriana destapó una cloaca: médicos hacen desgarradores relatos de maltrato

“El día mas feliz de la residencia es cuando uno pasa y el otro cuando la termina”

“Ya no son como antes, ya no se les puede pegar”

Y va más allá: “Muchos aseguran que se trata de debilidad de los residentes, el clásico ‘ya no son como antes, ya no se les puede pegar, ni castigar ni levantar la voz, ahora tienen preturno, posturno, días libres y aun se quejan’. Se escudaran en la salud mental o errores de los procesos de selección, en que académicamente no rinde cuando no existe un estándar de medición de su conocimiento, dejándolo a la suerte de la subjetividad”.

“Deseaba que me hospitalizaran para no ir”

En SEMANA también entregaron su testimonio otros profesionales de la salud como el reconocido médico Carlos Jaramillo. El experto en medicina funcional. Narró cómo comenzó a tener asma en medio de la angustia que sentía por los turnos y que muchas veces deseo estar hospitalizado para no tener que ir. “Antes de entrar a cirugía, me tenía que hacer una micronebulización. El neumólogo me incapacitaba, pero yo no podía faltar a mis turnos. Los tenía que cubrir a alguien y ¿quién los iba a cubrir?, pues mis compañeros de residencia. ¿Cómo los iba a dejar yo clavados haciendo turno cada tercera noche y no cada cuarta noche porque yo estaba incapacitado? Entonces lo que a mí pasaba es que deseaba que entrara en un nivel de baja saturación tan grave que me tuvieran que hospitalizar. Yo hacía mis turnos con bronco-espasmo”, contó.