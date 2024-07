Javeriana rompe su silencio por muerte de residente de medicina; promete reflexionar “con humildad” sobre formación de especialistas

También señaló: “La Universidad revisará e indagará sobre la existencia de situaciones que no estén en línea con nuestro modo de proceder y tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el bienestar de la Comunidad Javeriana”.

Los turnos eran de 18 y 20 horas y habían meses los que no tenía descanso alguno. “Los valores estaban trastocados y no importaban mis esfuerzos académicos”, agrega. La médica cuenta que debían memorizar las historias clínicas de más de 60 pacientes hospitalizados y que cuando los olvidaban, eran objeto de burla. Un día que ella no pudo recordarlos, un compañero simplemente le dijo que tranquila, la clave era llegar a las 3: 00 a. m. para que en la revista de las 6: 00 a. m. ya los tuviera claros.