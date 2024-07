Dolorosa muerte de residente de medicina de la Javeriana revela escabrosos relatos de maltrato. “Soportar lo insoportable”

Los turnos eran de 18 y 20 horas y había meses que había descanso alguno. “Los valores estaban trastocados y no importaban mis esfuerzos académicos”, agrega. La médica cuenta que debían memorizar las historias clínicas de más de 60 pacientes hospitalizados y que cuando los olvidaban, eran objeto de burla. Un día que ella no pudo recordarlos, un compañero simplemente le dijo que tranquila, la clave era llegar a las 3 am para que en la revista de las 6 ya los tuviera claros.