Alcalde Galán anunció reactivación de obras en el norte de Bogotá: esta es la fecha de inicio

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en la noche de este lunes 27 de abril el inicio de un proyecto de infraestructura que los habitantes de la localidad de Usaquén esperaban desde hace años.

Habilitan en Bogotá el sentido sur-norte de la carrera Novena, entre calles 170 y 193, tras seis años de retrasos

Se trata del proyecto de valorización en los sectores de Contador y Santa Bárbara, una obra que, según los registros oficiales, debió comenzar hace casi cinco años, pero que a la fecha presenta un avance nulo.

De acuerdo con la administración distrital, los residentes de la zona ya habían cumplido con los pagos correspondientes a la contribución de valorización. Pero el proyecto enfrentó múltiples obstáculos contractuales y financieros que impidieron su ejecución en los plazos previstos originalmente.

Estado del proyecto y gestión de recursos

El mandatario explicó que, al asumir la administración, el proyecto se encontraba estancado pese a haber sido adjudicado previamente.

“Recorriendo los barrios de la localidad de Usaquén, la gente me preguntó qué pasó con la valorización Contador Santa Bárbara. Con razón, porque es una obra que fue adjudicada con la valorización de 2018 y un contrato de 2021; tenía que estar lista en 2023”, señaló Galán.

Galán adjudica obra de valorización que estuvo estancada en 0%. Foto: Carlos F Galán.

El alcalde detalló que, al recibir el proyecto, los plazos legales se habían agotado sin que se registrara actividad en terreno. “Cuando llegamos, se habían terminado los plazos y tenía 0% de avance; no habían hecho absolutamente nada”, confirmó el funcionario.

Además, indicó que la administración saliente no dejó los recursos suficientes para la ejecución, por lo que fue necesario realizar ajustes presupuestales y técnicos para reactivar el contrato.

Alcance de las intervenciones y cronograma

El alcalde comentó que la intervención planificada contempla puntos estratégicos de la movilidad en el norte de la capital. El proyecto incluye trabajos en la calle 134, desde la carrera 15 hasta la Autopista Norte, así como tramos de la calle 127 y la carrera 19.

Estas labores no solo se limitarán a la malla vial, sino que integrarán la renovación de redes de servicios públicos, mejoras en el espacio público y la adecuación de ciclorrutas.

Destrabamos la obra de valorización de Contador – Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén.



Aunque la obra fue contratada en 2021 y tenía que estar lista en 2023, cuando llegamos a la administración, los plazos se habían vencido y la obra tenía un total de 0% de avance. Hicimos… pic.twitter.com/jJToAKUVrU — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 27, 2026

Respecto a los tiempos de ejecución, Galán señaló que la obra ya fue adjudicada y el contratista cuenta con un plazo de 10 meses para complementar los estudios y diseños finales.

Una vez concluida esta fase técnica, se estima que la construcción física inicie formalmente. “El primer semestre del año entrante se inicia esa obra para cumplirle por fin a la localidad de Usaquén”, enfatizó el alcalde, refiriéndose a la necesidad de responder a los ciudadanos que efectuaron los pagos de valorización hace más de un lustro sin ver resultados en su entorno.