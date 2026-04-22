Las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba llevan un avance del 71 %

La Alcaldía Distrital informó este miércoles, 22 de abril, que las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba ya alcanzan un avance del 71,42 %. El director del IDU, Orlando Molano, realizó una visita a la zona para verificar los adelantos.

La obra se está realizando entre las carreras 48 y 65, a la altura de la calle 100 con avenida Suba. El paso del deprimido queda en los límites que dividen a las localidades de Suba y Barrios Unidos.

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Se espera que tenga una longitud de 520 metros y que sea de uso exclusivo para TransMilenio. Según la Alcaldía actual, la obra fue recibida con un avance del 46 % en enero de 2024, cuando se posesionó la administración de Carlos Fernando Galán.

“Estamos en el grupo 8 revisando los tiempos del avance de obra. Hay más de 350 personas trabajando, incluso los fines de semana. Yo mismo he pasado y los he visto sábados y domingos. Nosotros encontramos la avenida carrera 68 con retrasos; ya alcanzamos el 80 % de avance de todo el corredor y el deprimido de este grupo ya tiene más de 71 %”, señaló Molano.

Más de 350 personas trabajan actualmente en el proceso de construcción. Una de las actividades que se realiza en este momento es la demolición de la carpeta asfáltica existente. También se están construyendo vigas coronadas para unir y estabilizar las paredes.

Otra parte de la obra es la instalación de vigas tensoras que refuercen la estructura y prevengan desplazamientos. En el costado oriental transitarán los buses de TransMilenio cuando el deprimido esté finalizado.

“Muy importante avanzar en los carriles vehiculares y trabajar en el espacio público en el costado norte de este grupo. Este año tenemos que seguir avanzando porque el compromiso es que entreguemos 5 grupos de la av. 68 (2, 3, 4, 6 y 9)”, añadió Molano.

El director del IDU, Orlando Molano, realizó una visita a la obra. Foto: IDU

Actualmente, el puente de la avenida Suba sobre calle 100 está siendo utilizado como un desvío por donde circula tráfico mixto. Cuando las obras terminen, la estructura será de uso exclusivo de TransMilenio.

El nuevo deprimido de la calle 100 con Av. Suba

Una vez finalizada, la obra ayudará a optimizar el tráfico en la zona. Los buses de TransMilenio que utilicen la Av. Suba en sentido norte-sur tomarán el deprimido, y los que vengan desde el norte de la ciudad podrán atravesar la infraestructura para tomar la troncal de la Av. 68 hacia el oriente.

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De igual manera, los buses que circulen en sentido oriente-norte podrán ingresar al deprimido para girar a la derecha. La Secretaría de Movilidad explicó que existirá un retorno operacional antes de llegar a la autopista Norte, que servirá para que los vehículos del sistema puedan incorporarse al deprimido y dirigirse hacia la avenida Suba.