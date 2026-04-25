Incendio en el Hospital Militar de Bogotá causó la evacuación del edificio

En horas de la mañana del sábado 25 de abril, se presentó una emergencia en el Hospital Militar Central de Bogotá, ubicado en la transversal 3 con calle 49, en la localidad de Chapinero.

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La conflagración tuvo lugar en el piso número nueve y fue tratada como un conato de incendio. Debido al incidente, fue llamado el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital.

Los funcionarios activaron los protocolos de emergencia y rápidamente evacuaron a pacientes y personal médico del área afectada. La emergencia habría sido causada por una posible falla en la zona eléctrica del hospital.

El centro médico publicó un comunicado en el que explicó que la presencia de humo alertó a los trabajadores del lugar. Versiones preliminares indican que la evacuación se realizó de manera preventiva.

“Gracias a la oportuna reacción del personal y al trabajo articulado con los organismos de emergencia, la situación fue atendida de forma rápida y efectiva, sin que se registrara persona afectada”, expresó la institución.

Comunicado del Hospital Militar Central de Bogotá. Foto: Hospital Militar

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El hospital insistió en que solo se trató de un conato de incendio, motivado por el humo de un área del noveno piso. La operación del centro médico no se vio interrumpida y la situación ya se encuentra controlada, luego de que bomberos aseguraran la zona.