¿Cómo levantar un embargo por multas de tránsito en Bogotá? La Secretaría de Movilidad dio el paso a paso

La Secretaría de Movilidad ofreció un abecé para las personas que buscan levantar un embargo por multas e infracciones de tránsito en la ciudad de Bogotá. Esta medida se realiza para garantizar que se cumpla una obligación por medio del uso de los bienes del deudor.

Los ciudadanos que no pagan las multas pueden enfrentarse a esta situación gracias al artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional (ETN). La Dirección de Gestión de Cobro impone embargos que pueden duplicar la cifra de la obligación más los intereses.

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Algunas causas de embargo son saldos pendientes, multas de tránsito sin pagar, tener vehículos en los patios de la Secretaría o acuerdos de pago en mora.

Cuando se cumple el tiempo dictado por la ley para el pago, las multas se convierten en cobros coactivos. En ese punto, se puede ordenar cualquier tipo de embargo.

La medida puede afectar las cuentas bancarias, vehículos, salarios, honorarios y bienes inmuebles.

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¿Cómo levantar el embargo?

Para solicitar un desembargo debe cumplir con el pago total de la obligación con la Secretaría Distrital de Movilidad. Una vez se verifique la liquidación, la entidad gestionará internamente el trámite ante la autoridad correspondiente, que puede ser la oficina de tránsito, registro, el empleador u otra entidad financiera.

El proceso se realiza de forma automática durante los siguientes 15 días hábiles tras la confirmación del pago. Si el ciudadano prefiere acelerar el proceso, puede dirigirse directamente a un punto físico de la Secretaría o llenar un formulario de radicación de correspondencia en la página de la entidad.

Delincuentes se estarían haciendo pasar por la Secretaría de Movilidad para realizar cobros por multas de tránsito. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

La Secretaría tiene únicamente competencia sobre multas y comparendos impuestos en la ciudad de Bogotá, por lo que se recomienda revisar que no hayan sido impuestos por otro organismo.

La sugerencia es realizar el pago desde el primer momento, para evitar los intereses. Si la persona ya cumplió con la obligación, debe verificar en el sistema que se haya acreditado.

Si pagó y aún aparece la multa, puede convertirse en un cobro coactivo. En ese caso, es necesario que presente una solicitud ante la Secretaría con los soportes del pago y la realización del curso pedagógico.

Algunos ciudadanos han denunciado que les llegan notificaciones de embargos por multas de tránsito sin tener licencia de conducción o vehículo. Si esto sucede, debe dirigirse a las plataformas oficiales de la entidad y descartar que se trate de un intento de fraude o estafa.