¿Cuáles vehículos no deben hacer revisión técnico-mecánica en 2026? Estas son las excepciones

Los trámites e impuestos vehiculares son obligaciones que deben cumplir todos los propietarios de carros. Uno de ellos es la revisión técnico-mecánica, que tiene que realizarse cada cierto tiempo.

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En este 2026, algunos conductores podrán aplazar el procedimiento. La medida quedó evidenciada en la Ley 2294 de 2023, que modificó el artículo 52 de la Ley 769 de 2002 y ajustó el plazo para que los vehículos nuevos tengan la primera revisión.

El cambio se hizo con el objetivo de brindar beneficios a los compradores de carros particulares que sean cero kilómetros. Además, este tipo de automóviles trae estándares de seguridad modernos que garantizan su estabilidad.

Los vehículos que fueron matriculados después del 19 de mayo de 2023 deben hacer la primera revisión técnico-mecánica cinco años después de haber registrado el automotor.

Es decir, los carros modelo 2023, 2024, 2025 o 2026 todavía no tienen que cumplir con el trámite. En el caso de los vehículos de servicio público, la primera revisión debe realizarse dos años después de la fecha de matrícula.

En adelante, los propietarios tendrán que cumplir con la obligación de forma anual. Para las motocicletas, aplica la misma normativa. La ley considera que los vehículos nuevos tienen menos probabilidad de registrar fallas y problemas de seguridad. Por esta razón, tienen un lapso mayor de tiempo para ser inspeccionados.

La revisión aplica también para motos y vehículos de servicio público. Foto: Asopartes

¿Qué es la revisión técnico-mecánica?

La revisión técnico-mecánica es un procedimiento obligatorio que se realiza en Colombia para verificar el estado de un vehículo y el chasis del mismo. En la inspección se mide también el nivel de emisión de gases contaminantes y se confirma el funcionamiento de la carrocería.

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Además, se revisa el sistema eléctrico, de suspensión, frenos y dirección. En vehículos de servicio público, se tienen en cuenta las salidas de emergencia para pasajeros.

Durante el proceso, se mide con cuidado la seguridad del carro, los cinturones, las puertas y las llantas. Cada carrocería debe contar con los implementos necesarios, como las herramientas y el gato. En el caso de las motos, se analiza el estado de la silla, los pedales, la manguera del freno y el reposapiés.