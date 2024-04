“Profesionales de la salud hemos sido maltratados”: presidente de Sociedades Científicas da sus razones para marchar este domingo

Este domingo 21 de abril los profesionales de la salud se tomarán las calles del país. A través de la llamada Marcha de Batas Blancas, miles de médicos, especialistas, enfermeros, pacientes y otros actores del sector, saldrán para protestar por la crisis que enfrenta la salud, agudizada por la intervención por parte del Gobierno nacional de varias EPS, la escasez de medicamentos y lo que el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ACSC, denomina “un maltrato” para quienes se enfrentan a diario a la atención de millones de colombianos.

En entrevista con SEMANA, el médico intensivista Agamenón Quintero, líder de la ACSC, gremio que aglutina a 69 organizaciones de profesionales de la salud y unos 75 mil especialistas, habla de las razones para salir a las calles.

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas | Foto: Archivo personal

SEMANA: ¿Por qué salir a marchar este 21 de abril?

Agamenón Quintero: Nosotros invitamos a todo el talento humano, a los pacientes, a los estudiantes de medicina, a los residentes y a toda la comunidad a la marcha de este 21 de abril. Esta no es una marcha política, porque la salud no es política y nosotros manejamos la salud que es de todos los colombianos y nos preocupa todo lo que está pasando con el sector. Queremos sentar un precedente y encender una alerta en el sentido de que el talento humano está preocupado por la salud en Colombia y que nosotros debemos ser tenidos en cuenta. No es posible que se haga una reforma al sistema de salud –que puede hacerse, si se presentan fallas–, pero el sistema que tenemos es bueno. Y lo que le hemos pedido al gobierno es que nos escuche y que se regule y se desarrolle la ley estatutaria vigente. Esa ley en su artículo 12 dice que para que haya cambios de política en materia de salud debe estar presente el talento humano del sector. Y es indignante que han pasado por encima de nosotros, no nos han tenido en cuenta.

SEMANA: ¿Ustedes se han sentido excluidos de la construcción de la reforma a la salud?

A.Q.: El Gobierno cree que con hacer una audiencia pública, eso es hacernos parte. Solo nos sentaron y nos socializaron. Yo estuve en la Cámara de Representantes y me puse a disposición para la construcción del articulado de la reforma, y no nos llamaron. Nos sentimos excluidos. Y ahora mismo nos sentimos como pidiendo favores: ¡por favor, téngannos en cuenta! Y nosotros no tenemos por qué pedirles favores para poder trabajar. Cuando lo que debió pasar es que nos sentáramos a construir entre todos, no de espaldas a los profesionales de la salud. Los que sabemos de salud somos los que hacemos parte del talento humano, no los políticos, no los congresistas.

SEMANA: ¿Cómo ha sido el diálogo con el Ministerio de Salud en medio de esta crisis del sector?

A.Q.: ¡Fatal! Con el tema del manual tarifario para los profesionales del sector de la salud, por ejemplo, que es una de las reclamaciones que tenemos como asociación, hemos pasado 22 derechos de petición al ministerio solo este año. Porque es urgente una actualización de ese tarifario. Y no hemos obtenido respuesta hasta ahora. Tuvimos que poner tutela a ver si nos responden. En eso también nos han ignorado. Tenemos un manual tarifario de 2001, del Seguro Social, y con base en eso es que le están pagando al talento humano en salud. Llevamos cuatro años liderando desde la ACSC un trabajo coordinado con todas las asociaciones médicas del país para mejorar el manual tarifario, pero el Ministerio quiere hacer los ajustes de espaldas a nosotros. Estamos esperando a ver con qué sorpresa nos salen.

La 'Marcha silenciosa de batas blancas' busca manifestar el desacuerdo de los profesionales de la salud con el manejo del gobierno Petro al sistema. | Foto: Foto 1: Getty / Foto 2: AP

SEMANA: ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene la ACSC frente a la crisis del sistema de salud?

A.Q.: Creo que lo se viene es peor que la pandemia. Un cambio de esta magnitud del sistema de salud sin la participación del talento humano, que somos la base del sector. Los que recibimos a los pacientes, los que estamos haciendo la tarea todos los días. Y no estoy defendiendo a las EPS, si el Gobierno siente que debe intervenir, que lo haga, el Gobierno tiene la potestad de hacerlo, pero son millonarias las deudas que se tienen con el talento humano en salud de este país. Nos volvimos el último eslabón de la cadena del sistema, cuando deberíamos ser el principal. ¡Sin talento humano no hay sistema de salud! Y nos han dejado de últimos. Nos han maltratado y no es justo. Por eso vamos a las calles este 21 de abril para que se escuche nuestra voz de protesta, que ojalá sea escuchada por el Gobierno.

SEMANA: Hace un momento decía que el sistema de salud que el Gobierno busca transformar es bueno. ¿Cuáles son sus razones?