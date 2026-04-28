El presidente Gustavo Petro anunció este lunes que demandó ante la Corte Penal Internacional a alias Marlon y a Iván Mordisco, cabecillas de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, por el atentado terrorista de Cajibío y Piendamó, Cauca.

Así operaron las disidencias de Iván Mordisco en el atentado de Cajibío: pudo ser más grave

Las víctimas ya comenzaron a ser sepultadas, dos de ellas, Jarol Jair Bojorge y Patricia Mosquera, recibieron un homenaje y su ultimo adiós de parte de familiares y compañeros de trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

Además, habitantes de la zona rechazaron lo ocurrido. “Para nosotros, como territorio de paz es muy triste lo que estamos viviendo en este momento, es muy duro para nosotros que la cantidad de víctimas que deja ese conflicto, un conflicto que no es nuestro, un conflicto que son personas que no le hacen daño a nadie, personas trabajadoras, madres de familia, padres de familia que dejan niños huérfanos, es algo doloroso, muy triste para el territorio”, dijo Ana Luz Valencia, representante del consejo comunitario de Cajibío.

Más de diez vehículos terminaron convertidos en chatarra tras la activación de explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, sobre la vía Panamericana, en el tramo Popayán–Cali. En este hecho, al menos diez personas fallecieron. El ataque se registró en medio de un retén ilegal ejecutado por disidentes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Foto: Francisco Calderón

Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelaba este lunes la lista de 20 personas asesinadas en esos hechos.

Nueve de ellas personas mayores de 60 años, considerados por la Organización Mundial de la Salud com adultos mayores.

Este es el listado:

Nereida Mosquera Angulo,62 años José Edinson Sánchez Farfan, 26 años Nidia Mosquera Angulo, 68 años Patricia Mosquera, 58 años Carmen Lazo De Dorado, 67 años aría Libia Flor Sánchez, 56 años Francisco Javier Olave Balcazar, 63 años Andrea Golondrino Yonda, 53 años Daniela Valencia Holguin, 26 años Liliana María Valenzuela Valencia, 41 años María Etelvina Valencia, 71 años Luz Dary Valencia Solarte, 47 años José Ciro Puliche, 61 años Teodomira Salazar Navia, 78 años María Clemencia Valencia Valencia, 65 años Alirio Medina Medina, 77 años Jarol Jair Bojorge Escobar, 40 años Gloria Patricia Riascos Chantre, 53 años Florinda Camayo Méndez, 62 años Virgelina Valencia Valencia, 60 años

Con estas muertes, los atentados no cesaron. Las autoridades registraron más de 25 acciones terroristas durante el fin de semana y ayer, por ejemplo, hubo una alerta por una bolsa sospechosa en inmediaciones de la cárcel de Villanueva, en Cali, también la quema de cuatro vehículos en el municipio de Dagua, población cercana a Cali.