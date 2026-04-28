El presidente Gustavo Petro anunció este lunes que demandó ante la Corte Penal Internacional a alias Marlon y a Iván Mordisco, cabecillas de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, por el atentado terrorista de Cajibío y Piendamó, Cauca.
Las víctimas ya comenzaron a ser sepultadas, dos de ellas, Jarol Jair Bojorge y Patricia Mosquera, recibieron un homenaje y su ultimo adiós de parte de familiares y compañeros de trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
Además, habitantes de la zona rechazaron lo ocurrido. “Para nosotros, como territorio de paz es muy triste lo que estamos viviendo en este momento, es muy duro para nosotros que la cantidad de víctimas que deja ese conflicto, un conflicto que no es nuestro, un conflicto que son personas que no le hacen daño a nadie, personas trabajadoras, madres de familia, padres de familia que dejan niños huérfanos, es algo doloroso, muy triste para el territorio”, dijo Ana Luz Valencia, representante del consejo comunitario de Cajibío.
Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelaba este lunes la lista de 20 personas asesinadas en esos hechos.
Nueve de ellas personas mayores de 60 años, considerados por la Organización Mundial de la Salud com adultos mayores.
Este es el listado:
- Nereida Mosquera Angulo,62 años
- José Edinson Sánchez Farfan, 26 años
- Nidia Mosquera Angulo, 68 años
- Patricia Mosquera, 58 años
- Carmen Lazo De Dorado, 67 años
- aría Libia Flor Sánchez, 56 años
- Francisco Javier Olave Balcazar, 63 años
- Andrea Golondrino Yonda, 53 años
- Daniela Valencia Holguin, 26 años
- Liliana María Valenzuela Valencia, 41 años
- María Etelvina Valencia, 71 años
- Luz Dary Valencia Solarte, 47 años
- José Ciro Puliche, 61 años
- Teodomira Salazar Navia, 78 años
- María Clemencia Valencia Valencia, 65 años
- Alirio Medina Medina, 77 años
- Jarol Jair Bojorge Escobar, 40 años
- Gloria Patricia Riascos Chantre, 53 años
- Florinda Camayo Méndez, 62 años
- Virgelina Valencia Valencia, 60 años
Con estas muertes, los atentados no cesaron. Las autoridades registraron más de 25 acciones terroristas durante el fin de semana y ayer, por ejemplo, hubo una alerta por una bolsa sospechosa en inmediaciones de la cárcel de Villanueva, en Cali, también la quema de cuatro vehículos en el municipio de Dagua, población cercana a Cali.