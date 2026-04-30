El martes, habitantes de la vereda Alto Grande, en Cajibío, Cauca, se reunieron para darles el último adiós a cuatro de sus vecinos, quienes murieron en el despiadado atentado terrorista de la estructura Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias.

Esta es la lista oficial de las víctimas mortales del atentado en Cajibío, muchos eran adultos mayores

En medio del duelo, el ambiente en esa zona del casco urbano de ese municipio se tornó tenso tras la aparición de integrantes de la organización armada responsable de la masacre que, además de esas cuatro víctimas, dejó otras 16 personas muertas y más de 30 heridas.

Más de diez vehículos terminaron convertidos en chatarra tras la activación de explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, sobre la vía Panamericana, en el tramo Popayán–Cali. En este hecho, al menos diez personas fallecieron. El ataque se registró en medio de un retén ilegal ejecutado por disidentes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Foto: Francisco Calderón

Los vecinos cuestionaron en voz baja, no se atrevieron a levantar sus miradas por temor a represalias, pero se dieron cuenta de la gravedad de la situación.

La presencia de los ilegales tenía una razón: querían comprar el dolor de las víctimas.

“Llegaron ofreciendo dinero como reparación”, dijo una fuente consultada por SEMANA.

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Nadie sabe cuánto dinero ofrecieron, pero sí se percataron del rotundo rechazo del hombre al que se acercaron, el esposo de una mujer que iba en el bus escalera en el que viajaba la mayoría de las víctimas al mediodía del sábado cuando los terroristas detonaron los explosivos en la vereda El túnel, en la vía Panamericana.

La fuente aseguró que los delincuentes también pudieron irrumpir en el corregimiento La Pedregosa, de donde eran siete de las víctimas mortales del atentado.

“Es como colocarle un precio a la vida de la persona que se fue”, señaló la fuente, quien además aseguró que las víctimas le están cerrando la puerta en la cara a esa organización armada ilegal.

No es para menos. Las víctimas del atentado eran campesinos que se dedicaban al cultivo del café, caña, hortalizas y otros productos que iban hacia Piendamó, como lo hacían cada sábado, a buscar vender o comprar productos para sus casas.

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Entre las víctimas había nueve adultos mayores y sus muertes fueron un golpe duro al corazón de esa martirizada población ubicada a apenas 30 kilómetros de Popayán.

Y aunque el pueblo las llora a todas, hay una de la que todos hablan: Ciro Valencia. Él era el conductor del bus escalera donde viajaban los campesinos, es descrito como una persona humilde, carismática y a quien en la Alcaldía esperaban este miércoles para que moviera a los estudiantes que iban a participar de los juegos intercolegiados, los cuales tuvieron que ser suspendidos por culpa de la violencia.

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Ciro también fue sepultado, en Cajibío oran por su eterno descanso y por la pronta recuperación de los heridos, algunos en coma inducido, que son atendidos en centros asistenciales de Popayán y Cali. Así esperan que la cifra de muertos no se incremente, como ya se rumora.