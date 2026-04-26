Atentado en Cajibío, Cauca: autoridades revelaron la identidad de 12 de las 19 víctimas mortales

En medio del dolor que atraviesa la comunidad de Cajibío, Cauca, las autoridades continúan con el proceso de identificación de las víctimas del atentado terrorista que dejó 19 personas muertas. El hecho, por su magnitud, ha encendido las alarmas sobre la situación de seguridad en esta zona del suroccidente del país e, incluso, ha sido catalogado como el más violento en al menos 10 años.
Lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral.— OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 26, 2026
Nos encontramos en Consejo de Gobierno… pic.twitter.com/ExqtAghOYw
De acuerdo con los reportes preliminares, entre las personas fallecidas han sido identificadas Andrea Golondrino, José Ciro Puliche, Etelvina Valencia, Alirio Medina, Daniela Valencia y Clemencia Valencia.
A estos nombres se suman Virgelina Valencia, Tiodomira Salazar, Luz Dary Solarte y Liliana Valenzuela Valencia, esta última integrante de una de las familias directamente afectadas por el ataque.
🔴 #48LíderesAsesinados— INDEPAZ (@Indepaz) April 26, 2026
👥 Nombre: Patricia Mosquera
📆 Fecha: 25/04/2026
📍 Lugar: Cajibío - Cauca
➡️Patricia Mosquera era una líder Afrodescendiente, integrante del Consejo Comunitario del Puro y perteneciente al Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de la subregión Alto… pic.twitter.com/JigKAfBCro
También figura Libia Flor, quien falleció en un centro asistencial tras haber resultado herida durante el hecho. En total, al menos 12 víctimas han sido plenamente identificadas, mientras avanzan las labores para confirmar la identidad de las demás personas que perdieron la vida.
Entre las víctimas se encuentra además la lideresa social Patricia Mosquera, cuya muerte ha generado rechazo en distintos sectores sociales.
¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026
El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.
Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,…
Las personas asesinadas en medio del ataque de actores armados residían en corregimientos como Carpintero, La Pedregosa, La Palma y La Granja, donde hoy se viven jornadas de duelo y homenajes.
De la misma manera, el Hospital Universitario San José de Popayán entregó un balance sobre la atención a los heridos que dejó el ataque en Cajibío.
En total, trece personas fueron remitidas a este centro asistencial. De ese grupo, tres pacientes presentan trauma craneoencefálico severo, por lo que fueron llevados a cirugía y posteriormente trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos; uno de ellos falleció tras los procedimientos.
A esta cifra se suma otra víctima que murió en el servicio de urgencias debido a la gravedad de las lesiones, que comprometieron de manera crítica su corazón.
En cuanto a los menores de edad, el hospital informó que tres niños permanecen hospitalizados en el área de pediatría y, según el parte médico, se encuentran estables.
Además, uno de los pacientes atendidos ya fue dado de alta al no presentar heridas de gravedad; recibió tratamiento con antibióticos y la aplicación de toxoide tetánico como medida preventiva.
Finalmente, cinco personas continúan bajo observación en el servicio de urgencias mientras avanzan las valoraciones médicas para definir su evolución. A este panorama se suma la atención de otros siete pacientes en la Clínica San Rafael, lo que eleva el número total de heridos atendidos en centros de salud tras el ataque.