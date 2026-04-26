Cuatro muertos y dos heridos dejó una nueva masacre en el Valle del Cauca: autoridades investigan el móvil del hecho

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado ocurrido en un establecimiento comercial del municipio de Toro, al norte del departamento del Valle del Cauca, en un nuevo hecho de violencia que eleva la preocupación por la seguridad en esta zona del país. En el mismo episodio, otras dos personas resultaron heridas.

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De acuerdo con la información preliminar, los responsables serían varios hombres que se desplazaban en motocicletas y que irrumpieron en el lugar, donde dispararon contra quienes se encontraban en el sitio. Tras la acción armada, huyeron sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Las víctimas mortales fallecieron en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica. Por ahora, las autoridades no han revelado sus identidades.

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Este es uno de los municipios del Valle del Cauca que vale la pena visitar. Foto: Facebook Alcaldía de Toro/API.

La Policía y varias agencias de investigación llevaron a cabo operativos en el área para tratar de encontrar a los responsables y aclarar lo sucedido. Se están realizando varias tareas, como recoger testimonios y revisar cámaras de seguridad que ayuden a reconstruir la secuencia del ataque.

Aunque no hay una hipótesis oficial sobre las razones del hecho, este tipo de actos se ha relacionado en otros casos con peleas entre grupos criminales en el norte del Valle del Cauca, principalmente por el control de actividades ilegales.

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Este nuevo episodio se suma a otros ataques recientes registrados en el departamento, lo que ha llevado a que las autoridades locales refuercen los llamados a mejorar las condiciones de seguridad y avanzar en las investigaciones para frenar la violencia en la región.

Ante la ola de violencia de este fin de semana en el Valle del Cauca y en el Cauca, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, señaló que “rechazamos con contundencia los hechos ocurridos el día de hoy”.

Y agregó: “Nada justifica la violencia. He ordenado desplegar todas nuestras capacidades para investigar lo ocurrido, mi solidaridad con el Ejército Nacional. Estamos trabajando de forma coordinada para dar con los responsables de esta ola de violencia. Seguimos protegiendo a los colombianos”.