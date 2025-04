Colombia, el único país de Latinoamérica que mantiene la cruel práctica de la mutilación genital femenina: proyecto de ley busca erradicarla

Claudia se empezó a dar cuenta de que algo con su cuerpo no estaba del todo bien en 2007, año en el que la abogada especializada en derecho constitucional e indígena embera Patricia Tobón se acercó a la comunidad de Claudia para hablar con algunas parteras y mujeres sobre la ablación genital a las que eran sometidas las niñas indígenas. Pero no fue hasta 2012, cuando Claudia, de 15 años, entendió lo que le habían hecho a ella y al resto de niñas en su comunidad. “Yo veía que en el territorio fallecían muchas niñas y me preguntaba: ¿por qué morían las niñas y no los niños?”. No fue hasta que en una clase de educación sexual en la escuela de su resguardo se dio cuenta de que algo faltaba. “Yo miraba las fotos y decía: ‘Yo, por qué no tengo eso’ y ahí entendí que me habían hecho esa ‘práctica’. Pero yo no me atreví a preguntar, yo solo escuchaba”.