El Instituto Nacional de Cancerología informa que desde el 1 de mayo no atenderá a nuevos pacientes de cáncer de la Nueva EPS

El Instituto Nacional de Cancerología informó que, de manera temporal, dejará de recibir nuevos pacientes con cáncer afiliados a la Nueva EPS desde el 1 de mayo, debido a la falta de un contrato vigente entre ambas entidades.

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Según el comunicado emitido, la decisión se tomó tras varios meses sin lograr un acuerdo de pago por servicios ya prestados, así como por la ausencia de autorizaciones necesarias para continuar con la atención regular de nuevos casos.

Los pacientes de la Nueva EPS deberán comunicarse con la entidad para recibir la nueva ruta de atención. Foto: NICOLAS LINARES

“Esta decisión se toma porque no hemos logrado establecer un contrato con la EPS. Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”, señala el Instituto Nacional de Cancerología.

La institución señaló que esta decisión fue postergada en múltiples ocasiones debido a su compromiso con los pacientes, pero destacó la necesidad de garantizar su sostenibilidad y funcionamiento a largo plazo.

Asimismo, indicaron que se encuentran trabajando junto a Nueva EPS para resolver la situación y restablecer la atención a nuevos pacientes lo antes posible.

Atención



El @INCancerologia informa que desde el 1 de mayo no atenderá a nuevos pacientes de cáncer de @NuevaEPS_ por falta de contrato. "Durante meses no ha sido posible acordar pagos ni hemos recibido autorizaciones" 👇🏼 pic.twitter.com/FH1iTWsxQs — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) April 29, 2026

“Estamos trabajando con la Nueva EPS para solucionar esta situación. Lo fundamental entre un asegurador y una institución prestadora de servicios es contar con un contrato y las autorizaciones respectivas. Tomamos esta decisión esperando tener un diálogo inmediato que nos permita restablecer la atención a pacientes nuevos y seguir cumpliendo con nuestra misión”, destaca el Instituto Nacional de Cancerología.

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El Instituto recomendó a los pacientes con diagnóstico reciente que, a partir del 1 de mayo de 2026, se comuniquen con Nueva EPS para recibir orientación sobre las instituciones donde podrán continuar su tratamiento de manera oportuna.

¿Qué situaciones seguirá atendiendo el instituto?

A pesar de esta medida, el Instituto aseguró que continuará brindando atención sin restricciones en casos de urgencias oncológicas durante las 24 horas, así como a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Urgencias oncológicas, las 24 horas.

Todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer.