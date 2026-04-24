Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, tuvo reunión clave para el futuro de la entidad. Esto dijo

El agente especial interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, lideró este viernes 24 de abril un encuentro técnico con su equipo de trabajo para establecer las prioridades de la entidad en los próximos meses.

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La reunión se centró en la transparencia administrativa, la agilización del flujo de recursos y el rediseño institucional de la promotora de salud con mayor número de afiliados en el país.

Durante la jornada, Ospina detalló el proceso de postulación de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para cumplir con las obligaciones pendientes hacia los prestadores de servicios.

Además, el exalcalde de Cali señaló que es de vital importancia que el proceso se realice bajo los estándares de eficiencia y transparencia, agregando que cualquier tipo de intermediación o cobros irregulares en el manejo de estos fondos está rotundamente prohibido.

Luz María Múnera entrega la intervención de la Nueva EPS a Jorge Iván Ospina. Foto: Redes sociales

Embargos y renovación estratégica

La reunión inició abordando el difícil momento financiero que atraviesa la Nueva EPS; el interventor señaló que esto se debe a los diferentes procesos judiciales que rodean a la entidad. Según el reporte presentado, los embargos han congelado aproximadamente 2,3 billones de pesos de la entidad.

Ospina comentó que el momento financiero que atraviesa la entidad representa un inconveniente para realizar los pagos respectivos a los proveedores, además de ser un obstáculo para poder asegurar la salud a los usuarios.

Para mitigar estos efectos, la intervención anunció la implementación de seis ejes estratégicos. Este plan incluye la modernización tecnológica y la transición hacia un modelo de salud preventivo y predictivo.

Asimismo, se busca el saneamiento financiero mediante una reestructuración que permita liberar recursos y estabilizar la operación nacional.

La Nueva EPS fue nuevamente intervenida por la Superintendencia de Salud. La Procuraduría anunció investigaciones. Foto: NICOLAS LINARES

Nuevos compromisos con los usuarios

La reunión también sirvió para analizar las crisis operativas en regiones específicas como el Eje Cafetero, Sogamoso y Medellín, donde se han reportado fallas en la entrega de medicamentos y cierres de servicios.

Como medida inmediata, se anunció el envío de comisiones territoriales para resolver estas contingencias y el inicio de un plan piloto de dispensación de medicamentos en Ibagué, Girardot y Soacha.

Finalmente, el equipo de intervención se ocupó del aspecto humano de la organización. Jorge Iván Ospina se comprometió a revisar las condiciones de los empleados de la Nueva EPS.

Se organizarán reuniones con sindicatos, como Sintraneps, para hablar sobre las garantías laborales y asegurar un buen ambiente de trabajo durante la intervención. Con estas acciones, la nueva administración quiere recuperar la confianza de los proveedores y asegurar la atención a más de 11 millones de afiliados.