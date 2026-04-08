SuperSalud tendrá que explicar si aún hay razones para mantener la intervención a la Nueva EPS

En completa incertidumbre permanecen los usuarios y afiliados a la Nueva EPS ante la posibilidad de que se finalice la intervención del Gobierno Petro, pero antes de que se tome alguna decisión de ese tipo, la Procuraduría le envío una dura carta a la Superintendencia de Salud para que explique si aún persisten los argumentos detrás de esa medida administrativa y le exigió información para entender la realidad financiera de esa entidad.

Se cae provisionalmente nuevo interventor de EPS. Procuraduría suspende a la agente que estaba al frente de Capresoca

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