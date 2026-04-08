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SuperSalud tendrá que explicar si aún hay razones para mantener la intervención a la Nueva EPS

La Procuraduría exigió información sobre la realidad financiera de la Entidad Prestadora de Salud más grande del país.

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Redacción Semana
8 de abril de 2026, 3:53 p. m.
Esta fue la carta que la procuradora Mónica Ulloa le envió a la Superintendencia de Salud por la intervención de la Nueva EPS.
Esta fue la carta que la procuradora Mónica Ulloa le envió a la Superintendencia de Salud por la intervención de la Nueva EPS. Foto: Suministro

En completa incertidumbre permanecen los usuarios y afiliados a la Nueva EPS ante la posibilidad de que se finalice la intervención del Gobierno Petro, pero antes de que se tome alguna decisión de ese tipo, la Procuraduría le envío una dura carta a la Superintendencia de Salud para que explique si aún persisten los argumentos detrás de esa medida administrativa y le exigió información para entender la realidad financiera de esa entidad.

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