El excandidato presidencial Daniel Quintero habló en SEMANA sobre su supuesta llegada a la presidencia de la Nueva EPS: “Hay que cumplir la ley”

Este miércoles, 8 de abril, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Daniel Quintero, sonó fuertemente como nuevo presidente de la Nueva EPS, la empresa prestadora de salud del Estado que hoy atraviesa por una difícil situación económica que supone un riesgo para la atencion de los más de 11 millones de usuarios.

SEMANA consultó a Quintero y sin asomo de duda respondió: “No sé de dónde sacan esa información”.

Provino del representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, uno de los políticos que más conoce sobre la crisis del sistema de salud en Colombia, quien lanzó, a través de sus redes sociales, la advertencia durante la mañana de este miércoles.

“El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte. Para eso Gustavo Petro levantará la intervención forzosa arbitrariamente e impondrá sus amañadas mayorías accionarias.En este gobierno todo es susceptible de empeorar”, escriibó Forero en su cuenta oficial de X.

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y, a renglón seguido, añadió: “Increíble que Luz María Múnera, alta consejera presidencial para las regiones, que vio lo que hizo Daniel Quintero en Medellín, acolite como superintendente ad hoc para Nueva EPS que ese cuestionado personaje llegue a la presidencia de la EPS más grande de Colombia”.

Forero recordó que cuando la Nueva EPS fue intervenida tenía facturas no procesadas por 4,4 billones de pesos. Y menos de dos años después, las facturas no procesadas llegaban a 16 billones.

Daniel Quintero, visiblemente sorprendido, añadió: “A mí no me han ofrecido nada. Me han llamado varios medios de comunicación, no sé de dónde ha salido esa información”.

De izquierda a derecha: Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Y añadió: “Usted sabe que todo ministerio o cargo que está desocupado en el Gobierno nacional de una vez dicen que voy a ocuparlo y no es así. Eso ha pasado con varios ministerios e instituciones descentralizadas”.

Quintero insistió en que no le han pedido hojas de vida. Y ni siquiera le han consultado el tema desde la Casa de Nariño.

SEMANA le preguntó a Daniel Quintero si, legalmente, podría aspirar a un cargo nacional porque participó en la consulta del Frente por la Vida el 8 de marzo pasado y quedó de segundo. Ganó Roy Barreras, quien obtuvo más de 230.000 votos y él quedó de segundo y su responsabilidad jurídica es apoyar al primero hasta la primera vuelta presidencial.

Roy Barreras y Daniel Quintero Foto: SEMANA

“Tengo la restricción legal. No sé, no se me ha pasado por la cabeza. Tendría que averiguar cómo funciona eso en caso tal. Cómo me voy a poner a hacer consultas de cosas hipotéticas”, expresó.

Y reiteró que la ley hay que cumplirla y que está respaldando la candidatura de Roy Barreras.

Daniel Quintero sostiene buena relación con Gustavo Petro y su comunicación es permanente. Aunque su nombre también sonó para ocupar otros ministerios al comienzo del gobierno y no aceptó, difícilmente lo hará a menos de cuatro meses de finalizar esta administración.