El excandidato presidencial Daniel Quintero, ¿nuevo presidente de la Nueva EPS? La oposición a Gustavo Petro está alarmada

Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, suena fuertemente para convertirse en el nuevo presidente de la Nueva EPS, la empresa prestadora de servicios de salud del Estado que hoy está intervenida y cuyas cifras suponen un grave riesgo para los pacientes en Colombia.

Ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han confirmado la noticia, pero los opositores a esta administración ya encendieron las alarmas.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, uno de los políticos que más conoce sobre el sistema de salud en Colombia y sus dificultades, dijo que el rumor del aterrizaje de Quintero a la Nueva EPS está fuerte.

daniel quintero Candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte. Para eso Gustavo Petro levantará la intervención forzosa arbitrariamente e impondrá sus amañadas mayorías accionarias. En este gobierno todo es susceptible de empeorar”, esciribó Forero en su cuenta oficial de X.

Y, a renglón seguido, añadió: “Increíble que Luz María Múnera, alta consejera presidencial para las regiones, que vio lo que hizo Daniel Quintero en Medellín, acolite como Superintendente AdHoc para Nueva EPS que ese cuestionado personaje llegue a la presidencia de la EPS más grande de Colombia”.

Forero recordó que cuando la Nueva EPS fue intervenida tenía facturas no procesadas por 4.4 billones de pesos. Y menos de dos años después, las facturas no procesadas llegaban a $16 billones.

“Con esas cifras, Gustavo Petro, que ya no se indigna, levantará la intervención para forzar que millones sean trasladados a ese desastre”, afirmó.

Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida. Foto: SEMANA

SEMANA buscó en repetidas oportunidades a Daniel Quintero para confirmar o desmentir la información, pero no respondió las llamadas. No obstante, al interior del uribismo y políticos conocedores del sector salud, el ruido crece como espuma. “Yo no sé, no tengo información”, le dijo a este medio Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero.

Si Quintero llega a la presidencia de la Nueva EPS, la candidatura presidencial de Roy Barreras sufriría un nuevo golpe político. Al fin y al cabo, el político paisa se había comprometido con el exembajador de Reino Unido a apoyarlo hasta la primera vuelta presidencial.

Roy Barreras y Daniel Quintero Foto: SEMANA

Recordemos que ambos se midieron en la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo y Roy Barreras ganó el pulso en las urnas con casi 240.000 votos y Quintero alcanzó más de 150.000 respaldos.

Sin embargo, Quintero tuvo claro que Barreras, tras los resultados de marzo, debía buscar un acercamiento con la candidatura de Iván Cepeda y hasta el momento no se la logrado.

Daniel Quintero siempre ha sido cercano a Gustavo Petro, incluso durante y después de la consulta. “Tenemos comunicación permanente”, le reiteró el político paisa a SEMANA.