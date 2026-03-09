Empresas

Crisis en la Nueva EPS: pacientes deben esperar más de 8 horas en filas y hay pocos medicamentos, dice la Defensoría

Aseguran que no se han cumplido los compromisos con pacientes de alto costo.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 10:31 a. m.
Esta es la situación que persiste en la Nueva EPS.
Esta es la situación que persiste en la Nueva EPS. Foto: Jorge Orozco

El deterioro del sistema de salud parece no tener fin y cada vez agudizarse más. La Nueva EPS es una de las entidades que más ha visto los efectos del declive y que ha presentado más problemas que le impiden atender efectivamente a sus usuarios y prestarles la atención requerida en temas de servicios y medicamentos.

Hace algunos días, la Defensoría del Pueblo se pronunció tras la situación gradualmente más grave que se presenta en esta entidad, que fue intervenida por el Gobierno nacional.

Cambios en la red de proveedores de pacientes con hemofilia.
Aseguran que los pacientes siguen viendo el deterioro de la entidad. Foto: Nueva Eps

En el informe presentado por el ente, se aseguró que no se reconocen los esfuerzos administrativos que se han adelantado, dado que no se ven reflejados de manera consistente en la experiencia real de las y los usuarios ni en el acceso efectivo, oportuno y continuo a servicios de salud y medicamentos.

“En más de cinco meses de seguimiento y 20 espacios de control, todos entre octubre del 2025 y marzo del 2026, fueron llevadas a cabo 14 mesas de trabajo con asociaciones de pacientes de alto costo, cuatro mesas de seguimiento a la acción popular de Manizales, una reunión de instalación de la estrategia DIPSA (Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud) el pasado 4 de febrero, una mesa de seguimiento con la Vicepresidencia de Salud de Nueva EPS (23 de febrero del 2026) y dos mesas regionales en Ocaña (16 de diciembre del 2025 y 25 de febrero del 2026)”, indica la Defensoría.

Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

Aseguran que, en los escenarios detallados, la Nueva EPS presentó planes de estabilización financiera, ajustes en la red de prestadores y estrategias para mejorar la dispensación de medicamentos. Pese a ello, la Defensoría concluyó que los resultados reportados no coinciden con la realidad que viven los afiliados en territorio.

La Nueva EPS sigue en crisis.
La Nueva EPS sigue en crisis. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

No se cumple la meta del 80 % con la entrega de medicamentos

Es importante detallar que en una mesa con pacientes de alto costo, se estableció como compromiso alcanzar un 80 % de efectividad en la entrega de medicamentos, pero no se ha consolidado.

Presidente Petro se refirió a auditoría realizada en Coosalud EPS: “Le toca actuar a la Fiscalía”

Esto dado que los reportes obtenidos por la Defensoría precisan que hay una persistencia de medicamentos pendientes, además de entrega parcial de fórmulas, aglomeraciones de usuarios con tiempos de espera de hasta ocho horas en algunos puntos de dispensación.

Adicionalmente, se detallan interrupciones en la entrega de insumos complementarios, como pañales y apoyos nutricionales.

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali.
Son largas las filas que deben hacer sus afiliados. Foto: Bernardo Peña / El País

“Los indicadores presentados por los gestores farmacéuticos no coinciden con los reportes recogidos en territorio, lo que evidencia una brecha entre cifras administrativas y realidad operativa”, detalla la Defensoría.

