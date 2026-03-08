Política

Presidente Petro se refirió a auditoría realizada en Coosalud EPS: “Le toca actuar a la Fiscalía”

La EPS señaló que los hallazgos fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 12:21 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas a los resultados de una auditoría forense que se realizó en Coosalud EPS, la cual arrojó presuntas irregularidades.

Alexander Mesa, agente interventor de la EPS, señaló que los hallazgos ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.

“Desde Coosalud nos permitimos informar que finalizó en días pasados la auditoría forense contratada con una firma internacional experta en este tipo de actividades. Esta auditoría inició en agosto de 2025 y consigna hallazgos tan importantes como aquellos relacionados con el autopréstamo conocido, pagos sin justificación alguna con cargo a la UPC, conflictos de interés entre empresas auditoras y la propia Coosalud EPS, facturas sin justificaciones y ausencia total de mecanismos de control. Este informe ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General para los fines pertinentes”, dijo Mesa.

Sobre esta información, el presidente Petro afirmó que la “prueba es fehaciente” y aseguró que a la Fiscalía le toca actuar.

