Presidente Petro se refirió a auditoría realizada en Coosalud EPS: “Le toca actuar a la Fiscalía”

El presidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas a los resultados de una auditoría forense que se realizó en Coosalud EPS, la cual arrojó presuntas irregularidades.

Alexander Mesa, agente interventor de la EPS, señaló que los hallazgos ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.

“Desde Coosalud nos permitimos informar que finalizó en días pasados la auditoría forense contratada con una firma internacional experta en este tipo de actividades. Esta auditoría inició en agosto de 2025 y consigna hallazgos tan importantes como aquellos relacionados con el autopréstamo conocido, pagos sin justificación alguna con cargo a la UPC, conflictos de interés entre empresas auditoras y la propia Coosalud EPS, facturas sin justificaciones y ausencia total de mecanismos de control. Este informe ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General para los fines pertinentes”, dijo Mesa.

Sobre esta información, el presidente Petro afirmó que la “prueba es fehaciente” y aseguró que a la Fiscalía le toca actuar.

“Me querían dictar por tutela censura sobre este robo de dinero a la EPS Coosalud por más de 200.000 millones de pesos, que había denunciado. La prueba es fehaciente y le toca a la Fiscalía actuar. Problema: en la junta directiva, que aprueba la fraudulenta operación crediticia particular con garantía en los recursos públicos, hay encumbradas figuras de la política nacional”, escribió el mandatario.

Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

La auditoría

Coosalud EPS manifestó que en agosto del año pasado suscribió el contrato de auditoría forense con una reconocida firma internacional, “con el propósito de fortalecer sus mecanismos de control y garantizar la transparencia en sus operaciones”.

Coosalud Foto: Coosalud

El informe final de este proceso fue entregado el pasado 16 de febrero de 2026, presentando un “dictamen técnico pericial que identifica matrices de hallazgos con presunta incidencia de carácter administrativo, fiscal y/o penal”.

“En atención a estos resultados, y actuando bajo el principio de responsabilidad institucional, Coosalud puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hallazgos descritos en la auditoría. De esta manera, y haciendo uso del debido proceso mediante orden de Policía Judicial, se proceda a la extracción de los soportes probatorios que permanecen bajo custodia del auditor forense, con el fin de avanzar en las investigaciones que correspondan”, dijo.

SuperSalud hace enroque en designación de agentes interventores de tres importantes EPS del país

Y agregó: “Coosalud reitera su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia, y continuará colaborando con las autoridades competentes”.