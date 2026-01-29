EMPRESAS

Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

Eran matriz empresarial y no lo reportaron.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
29 de enero de 2026, 12:49 p. m.
Coosalud fue multada.
Coosalud fue multada. Foto: Coosalud

El tejido empresarial que hay alrededor de Coosalud tiene una consecuencia. Esta vez, sobre la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud.

La Superintendencia de Sociedades le puso una infracción, por pasar por encima el régimen de matrices, subordinadas y grupos empresariales. Ello, porque reveló de manera extemporánea e incompleta la situación de control ejercida sobre las sociedades Serenity Company IPS S.A.S., Soluinnova S.A.S., Eventravels S.A.S., Alma Servicios S.A.S. e Inversiones Portichelly S.A.S.

Superintendencia de Sociedades
Superintendencia de Sociedades multó a Coosalud. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según la entidad de control, luego de analizar los hechos y pruebas, encontró que la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud tiene control sobre nueve sociedades.

Si bien es cierto que, en la etapa inicial, luego de su creación, solo controlaba 3 subordinadas, la investigación administrativa adelantada por esta Superintendencia recibió de la misma investigada el registro mercantil con la totalidad de la estructura identificada.

Macroeconomía

Pensiones: Contraloría advierte fuerte baja en ganancia para afiliados a AFP si se restringe inversión de ahorros en el exterior

Macroeconomía

Guerra comercial con Colombia le sale caro a Ecuador: suspensión de venta de energía les genera duro sobrecosto

Macroeconomía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Macroeconomía

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

Macroeconomía

Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

Empresas

SuperSociedades confirma que Audifarma entra en reorganización empresarial. Esta es la situación

Macroeconomía

Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia

Empresas

SuperSociedades anuncia millonaria sanción contra representante legal de Deportivo Pereira: esta es la razón

Billy Escobar Pérez, superintendente de sociedades, se refirió al caso y recordó que es imperativo que las situaciones de control o de grupo empresarial sean reveladas a la entidad de vigilancia y control. Ello, por cuanto “existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas”.

El superintendente recordó que “la publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, realidad de las operaciones entre vinculadas, consolidación de estados financieros, evaluación de riesgos y efectos en casos de insolvencia”.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Hay derecho a réplica

Igualmente, tras la decisión sobre la multa impuesta, la entidad que se encarga de estar pendiente del cumplimiento de normas en el sector empresarial, manifestó la investigada tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a través de la interposición de los recursos de ley contra la decisión en mención, dentro del término legal previsto.

Escobar insistió en que seguirán haciendo lo correspondiente a la misión que tienen sobre hombros y es “garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento”.

Más de Macroeconomía

Coosalud

Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

Contraloría se ocupa del proyecto de decreto que limita inversión pensional en el exterior

Pensiones: Contraloría advierte fuerte baja en ganancia para afiliados a AFP si se restringe inversión de ahorros en el exterior

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

Guerra comercial con Colombia le sale caro a Ecuador: suspensión de venta de energía les genera duro sobrecosto

Estas herramientas han revelado ciertos nombres de personas que estarían asociados con una mayor probabilidad de convertirse en multimillonarios en el futuro.

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Restaurante

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

Billetes euros.

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

El incremento en las deducciones por salud preocupa a un cierto grupo de pensionados en el país. (Photo by Yamil LAGE / AFP)

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Las personas podrán acceder a un curso sencillo donde aprenderán sobre aplicaciones básicas de la inteligencia artificial.

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Noticias Destacadas