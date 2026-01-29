Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

El tejido empresarial que hay alrededor de Coosalud tiene una consecuencia. Esta vez, sobre la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud.

La Superintendencia de Sociedades le puso una infracción, por pasar por encima el régimen de matrices, subordinadas y grupos empresariales. Ello, porque reveló de manera extemporánea e incompleta la situación de control ejercida sobre las sociedades Serenity Company IPS S.A.S., Soluinnova S.A.S., Eventravels S.A.S., Alma Servicios S.A.S. e Inversiones Portichelly S.A.S.

Superintendencia de Sociedades multó a Coosalud. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según la entidad de control, luego de analizar los hechos y pruebas, encontró que la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud tiene control sobre nueve sociedades.

Si bien es cierto que, en la etapa inicial, luego de su creación, solo controlaba 3 subordinadas, la investigación administrativa adelantada por esta Superintendencia recibió de la misma investigada el registro mercantil con la totalidad de la estructura identificada.

Billy Escobar Pérez, superintendente de sociedades, se refirió al caso y recordó que es imperativo que las situaciones de control o de grupo empresarial sean reveladas a la entidad de vigilancia y control. Ello, por cuanto “existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas”.

El superintendente recordó que “la publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, realidad de las operaciones entre vinculadas, consolidación de estados financieros, evaluación de riesgos y efectos en casos de insolvencia”.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Hay derecho a réplica

Igualmente, tras la decisión sobre la multa impuesta, la entidad que se encarga de estar pendiente del cumplimiento de normas en el sector empresarial, manifestó la investigada tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a través de la interposición de los recursos de ley contra la decisión en mención, dentro del término legal previsto.

Escobar insistió en que seguirán haciendo lo correspondiente a la misión que tienen sobre hombros y es “garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento”.