Supersociedades sanciona fuertemente al representante del Deportivo Pereira tras incumplir varias órdenes

En la mañana de este miércoles, 22 de abril, la Superintendencia de Sociedades anunció la confirmación de la sanción impuesta en diciembre de 2025 al señor Álvaro de Jesús López Bedoya, en calidad de representante legal del Deportivo Pereira F.C. S.A. en Reorganización.

La multa que tendría que asumir el directivo es de $100 millones, tras incumplir varias de las órdenes impartidas por la autoridad. La autoridad informó que el investigado interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron debidamente analizados. Sin embargo, decidieron no aceptar los argumentos presentados contra el acto administrativo recurrido.

La Supersociedades anunció una multa contra el directivo del Deportivo Pereira. Foto: Supersociedades

Entre las razones que expone la Supersociedades para imponer la multa, detallan que López Bedoya hizo caso omiso a la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.

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“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, precisó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, se pronunció tras lo sucedido. Foto: Supersociedades

Es importante recordar que el Deportivo Pereira ha enfrentado graves problemas desde hace varios meses, por cuenta de una situación financiera complicada. El club no ha podido pagar salarios, obligaciones laborales tanto a jugadores como a trabajadores internos durante varios meses del 2025.

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La situación es tan preocupante que el Ministerio de Trabajo impuso algunas medidas cautelares contra el club y a inicios del 2026, la Supersociedades sometió a control al Deportivo Pereira.

Deportivo Pereira pasa por una difícil situación. Foto: Juan Sebastian Henao