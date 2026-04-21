Gustavo Petro se refirió a contratos que tienen diferentes sectores con Ecopetrol: “Los dueños son socios”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la información que se conoció en la mañana de este martes, 21 de abril, en la cual se destaca que la directora de La Silla Vacía, Juanita León, reconoció en una carta a SEMANA que una empresa que estuvo ligada a su familia sostuvo una relación comercial con Ecopetrol entre 2018 y 2021.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los contratos con los que cuenta Ecoeptrol. Foto: Collage Semana

Dicha relación fue para que la empresa del entorno familiar de León le adquiriera a Ecopetrol insumos industriales para un beneficio privado.

Ante lo revelado sobre la directora de La Silla Vacía, Petro señaló que: “Los dueños son socios y tienen contratos, como se ha descubierto en algunos familiares de medios desde ayer, con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos, un solo medio. Imagínense, toda la derecha colombiana tiene contratos en Ecopetrol. Como nosotros somos ingenuos, ahí están. Solo que en este mes cambia, y apenas se dieron cuenta de que en este mes cambia; y en el otro, pues ayudaron a amenazar a Roa, y otros le creyeron y lo sacaron en vacaciones”.

Ricardo Roa se encuentra en vacaciones mientras se define su continuidad en Ecopetrol. Foto: Colprensa

Juanita León, de ‘La Silla Vacía’, reconoce relación comercial de su familia con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos

Además, el presidente aprovechó para referirse nuevamente al caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, quien se encuentra en vacaciones para atender su situación judicial, pues la Fiscalía lo acusa de delitos electorales, justamente por ser el responsable de la campaña del hoy jefe de Estado y las presuntas irregularidades en que se incurrieron.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los contratos con los que cuenta Ecoeptrol. Foto: Collage Semana

Petro señaló que el país no debe vigilar si este entra o no en vacaciones, sino qué pasa con los contratos de Ecopetrol. También mencionó que a la empresa la estarían robando y que la principal batalla del país debe ser contra la supuesta corrupción que existe dentro del grupo.

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“Lo que toca vigilar no es si Roa entra o no en vacaciones, sino qué pasa con los contratos por 20 billones, ministro de Justicia. Todo el Gobierno tiene que vigilar eso, porque si lo prorrogan, debe tener cláusulas de prórroga automática. El designio de Echeverry padre, que viene desde, no sé, todo este siglo, sigue, y Ecopetrol va a la quiebra si eso pasa. Se lo chupan, se lo roban; a Ecopetrol la roban, y es la principal empresa de Colombia. Si queremos luchar contra la corrupción, hay que comenzar ahí”, puntualizó Petro.