El presidente Gustavo Petro habla de la relación comercial de la familia de Juanita León con Ecopetrol

Frente al caso que se conoció de Juanita León, directora de La Silla Vacía, sobre la relación comercial de una firma de su familia con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos, se pronunció este martes el presidente de la República, Gustavo Petro.

Juanita León, de ‘La Silla Vacía’, reconoce relación comercial de su familia con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos

Lo hizo por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, y luego de finalizar su agenda internacional en Barcelona, España.

“Los famosos contratos de Ecopetrol financian una red política y periodística de la extrema derecha”, expresó el jefe de Estado en sus redes sociales.

A través de una carta dirigida a SEMANA, pidiendo rectificación por las opiniones del columnista Germán Calderón España, la directora de La Silla Vacía, Juanita León, reconoció que una empresa que estuvo ligada a su familia sostuvo una relación comercial con Ecopetrol entre 2018 y 2021. Cabe recordar que fue justo en el 2018 que empresas de la familia León aportaron 90 millones de pesos al Centro Democrático, a través de tres desembolsos, según Cuentas Claras.

Sobre Ecopetrol, se indicó que esa relación fue para que la empresa del entorno familiar de Juanita León le adquiriera a la estatal petrolera insumos industriales para un beneficio privado. Fue una adquisición realizada por la firma Química Comercial Andina.