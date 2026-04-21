Juanita León, de ‘La Silla Vacía’, reconoce relación comercial de su familia con Ecopetrol por 65.000 millones de pesos

En una carta dirigida a SEMANA, pidiendo rectificación por las opiniones del columnista Germán Calderón España, la directora de La Silla Vacía, Juanita León, reconoció que una empresa que estuvo ligada a su familia sostuvo una relación comercial con Ecopetrol entre 2018 y 2021.

Dicha relación fue para que la empresa del entorno familiar de Juanita León le adquiriera a Ecopetrol insumos industriales para un beneficio privado.

La periodista y el imperio familiar: los conflictos de interés que La Silla Vacía no cuenta

Con tantos proveedores de polietileno de baja densidad, causa curiosidad que los León hayan decidido hacer negocios con la estatal petrolera durante el gobierno de Iván Duque. Cabe recordar que fue justo en 2018 que empresas de la familia León aportaron 90 millones de pesos al Centro Democrático, a través de tres desembolsos, según Cuentas Claras.

Juanita León, en el encuentro en el que estuvo presente Mauricio Cárdenas en representación de la candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: SEMANA

Transacciones con el Estado podrían llevar a conflictos de interés a la hora de hacer periodismo independiente.

Polémica por presencia de Juanita León en un evento en el que Mauricio Cárdenas representaba a Paloma Valencia

Una publicación del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas desató una fuerte controversia en redes sociales. La imagen, compartida en su cuenta en Instagram, dice: “Estamos con Daniel Gómez y un grupo de inversionistas del Banco Santander, en representación de Paloma Valencia, hablando con franqueza sobre el futuro de Colombia. No se trata solo de cifras, sino de recuperar la confianza y volver a crecer como país”.

Se desata polémica por presencia de Juanita León en un evento en el que Mauricio Cárdenas representaba a Paloma Valencia

En la imagen, al fondo, aparece la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, lo que generó diversos comentarios en redes sociales el domingo pasado.

SEMANA se contactó con León a raíz de lo ocurrido y ella señaló: “El Banco Santander contrató una charla con La Silla de perspectiva política de la campaña para sus inversionistas y yo llegué a darla a las 8 (a. m.), que nos habían citado, y Cárdenas y Daniel Gómez estaban terminando la suya y me hicieron entrar mientras cerraban. No era un evento de campaña lo mío. Fue que ellos se demoraron en lo de ellos”.

Asimismo, a raíz de la controversia, el exministro Cárdenas se pronunció este domingo en su cuenta en X: “Juanita León y yo coincidimos en un evento programado para clientes del Banco Santander. Ellos querían oír la visión económica de la campaña Paloma-Oviedo, lo que hice con Daniel Gómez. La siguiente intervención la hizo Juanita con su lectura independiente de la situación política. Lo único común es que compartimos el mismo salón. Dejen de inventar tanto”.

En general, las charlas forman parte de una fuente de ingresos de La Silla Vacía.

En un brochure público, del año pasado, denominado Inmersión Colombia, el medio informa que se trata de conversaciones “cercanas y seguras sobre las problemáticas del país desde diferentes ángulos, a partir de la experiencia de sus protagonistas y lejos del formato rígido y tradicional de la academia”.

Además, según La Silla Vacía, dichas charlas están dirigidas a “empresarios, inversionistas, diplomáticos, políticos, activistas, funcionarios públicos, líderes de organizaciones sociales, privadas y públicas que quieran entender cómo funciona el país”. Los interesados pagan unos 12 millones de pesos, en línea.

En ocasiones se cuenta con la presencia de invitados. Algunos de ellos, en el pasado, han sido la exalcaldesa Claudia López, el senador Iván Cepeda, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, entre otros.

Después de la publicación de este artículo en SEMANA, La Silla Vacía se comunicó con este medio e indicó que el brochure mencionado no hace relación al de la charla del Banco Santander.

Se trata de otra oferta comercial en la que, según el medio, la directora Juanita León da charlas millonarias a corporaciones con ánimo de lucro y otras entidades. Esto podría generar eventuales conflictos de interés, ya que las charlas de la directora tienen una tarifa y ella ostenta la máxima autoridad de la línea editorial del medio.

‘Revista Raya’ denuncia a ‘La Silla Vacía’ “como medio aliado” del proyecto Júpiter “para incidir” en las elecciones

Este domingo 19 de abril, el programa de investigación de la Revista Raya, que se emite en Señal Colombia, de RTVC, informó que tuvo acceso a un dosier de documentos, fotos, videos y audios que detallan una estrategia del excanciller Jaime Bermúdez que tendría como nombre Júpiter para influir en las elecciones presidenciales de este año.

Juanita León, directora de La Silla Vacía Foto: SEMANA

Según la denuncia del medio de comunicación, se trata de un plan que está en marcha “hace varios meses” y se desarrolla en empresas privadas con “trabajadores de rango medio”, quienes participan de “talleres democráticos”.

Revista Raya agregó que hay otra línea de acción en redes sociales en la que se crea “contenido e información para incidir en el voto de los colombianos”.

Según cita la denuncia, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que podría tratarse de un constreñimiento contra los trabajadores.

“El objetivo del plan es generar miedo, indignación e incertidumbre entre los colombianos”, dijo el medio en la denuncia.

Revista Raya divulgó una charla de Bermúdez, en Cali, el pasado 3 de marzo, dirigida a empresarios de la infraestructura, cinco días antes de las elecciones al Congreso y de la votación de las consultas.

“Fue una charla de deslegitimación en contra del Gobierno nacional”, sostuvo Revista Raya.

El proyecto Júpiter, según ese medio de comunicación, buscaría una incidencia político legislativa y una transformación cultural que tendría como fin “lograr que las empresas busquen con sus grupos de interés el mismo objetivo de poner en la mesa qué es lo que está en juego”. En total, según el medio, dicha estrategia ya habría impactado a unos 40.000 empleados en todo el país.

“Estamos recibiendo documentación de hechos que constituyen acciones de constreñimiento electoral contra los trabajadores”, dijo el ministro Sanguino, al ser consultado por el programa.

Revista Raya expone que el plan del excanciller Bermúdez “no es un esfuerzo individual”, sino que “se trata de una operación articulada”.

El medio divulgó unas grabaciones del excanciller Bermúdez en las que dice: “Tenemos agencias digitales que son estas, Liberbank y La Silla Vacía, que nos están permitiendo escalar de manera abrumadora, abrumadora. Les doy un dato, en una semana llegamos con 400 personas en una sola empresa (...) que distribuyeron entre cerca de 800 empleados (...)”.

“La Silla ofrece el curso ABC de la Democracia a quien lo quiera comprar. ProBogotá compró licencias del curso que Jaime Bermúdez ofrece a las empresas", dijo Juanita León, directora de La Silla Vacía. Foto: Daniel Reina Semana

Revista Raya reveló, además, una diapositiva que mostró el excanciller Bermúdez en la presentación en Cali, donde aparece La Silla Vacía referenciada como una de las “agencias digitales”.

La Revista Raya, al referirse a La Silla Vacía, afirmó que se trataba del “medio aliado del proyecto Júpiter”.

A raíz de la denuncia, SEMANA se contactó en la noche de este domingo con Juanita León, directora de La Silla Vacía, para conocer su opinión al respecto.

León dijo: “La Silla ofrece el curso ABC de la Democracia a quien lo quiera comprar. ProBogotá compró licencias del curso que Jaime Bermúdez ofrece a las empresas que quieren que sus empleados entiendan cómo funciona la democracia”.

Sobre la denuncia de Revista Raya, en el sentido de que La Silla Vacía es el “medio aliado” de una estrategia relacionada con “miedo, indignación e incertidumbre”, León manifestó: “Solo a ellos les puede parecer que explicar qué hace el Congreso, qué es la separación de poderes, cómo detectar desinformación, es proselitista”.

León negó que La Silla Vacía sea el medio aliado del proyecto Júpiter, como denunció la Revista Raya.

“Yo asumo que Jaime (Bermúdez) está hablando del curso que las empresas pueden adquirir”, sostuvo León, quien informó que hasta ahora han recibido 24 millones de pesos por dichos cursos.

León le suministró a SEMANA una copia del “contrato de compra de licencia de curso La Silla Vacía”, firmado con ProBogotá el pasado 24 de febrero, semanas antes de las elecciones al Congreso y de la votación de las consultas presidenciales.

Frente a la polémica que se desató el pasado 12 de abril, por una imagen de Juanita León en un evento del Banco Santander en el que estaba el exministro Mauricio Cárdenas, quien forma parte de la campaña de Paloma Valencia, la directora de La Silla Vacía había expresado que estaba en una charla contratada por esa entidad financiera.

“El Banco Santander contrató una charla con La Silla de perspectiva política de la campaña para sus inversionistas y yo llegué a darla a las 8 (a. m.), que nos habían citado, y Cárdenas y Daniel Gómez estaban terminando la suya y me hicieron entrar mientras cerraban. No era un evento de campaña lo mío. Fue que ellos se demoraron en lo de ellos”, dijo León.