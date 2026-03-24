La periodista Claudia Julieta Duque renuncia a la Flip con dura carta: “Espacio cerrado y excluyente”

En un trino, la periodista Claudia Julieta Duque publicó su carta de renuncia a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Allí, relató las razones que motivaron su decisión de retirarse de la asamblea general de la organización que por años ha defendido la libertad de prensa de quienes ejercen el oficio de informar.

“No se trata de una decisión impulsiva, sino del resultado de una acumulación de hechos graves que evidencian una desviación profunda y sostenida de los principios que la Fundación dice representar. Lo que en algún momento fue un referente en la defensa de la libertad de prensa se ha venido transformando en un espacio cerrado, excluyente y cada vez más alejado de su misión”, aseguró Duque.

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La periodista señaló que la fundación “ha dejado de ser una organización al servicio de todos los periodistas, sin distinción, para convertirse en un club de afinidades, donde pesan más los intereses, las inclinaciones políticas y las relaciones personales que la defensa genuina del oficio. Esta deriva no es reciente, pero sí se ha acentuado de manera preocupante”.

En su escrito, Duque enumera algunos hechos. Uno de ellos tiene que ver con lo que ella llama el “poder extraordinario” que Juanita León, directora de La Silla Vacía, ostenta en la organización y que, según ella, ha erosionado la democracia interna con la que se tomaban allí las decisiones.

Duque habla de una asamblea, realizada el pasado 18 de marzo, en la que —según ella— “la mayoría de los asistentes optó por el silencio o, peor aún, por aplaudir la estigmatización irresponsable y vergonzosa que La Silla, su directora y varios de sus periodistas ejercieron contra colegas de Prensa Rural, así como contra proyectos alternativos como Rebelión y otros, al calificarlos sin pruebas de ser orgánicos de la guerrilla de las FARC, desconociendo de forma irresponsable que varios de sus miembros han afrontado durante años exilios, procesos penales espurios y múltiples amenazas y seguimientos sin que jamás ningún juez los hallara culpables de delito alguno”.

Duque habló específicamente del periodista César Jérez, quien según dice resulta “incómodo para quienes optan por el prejuicio y la descalificación disfrazados de bienpensantismo bogotano”.

La periodista mencionó más episodios: “El enfrentamiento silencioso con los colegas Gonzalo Guillén y Julián Martínez; la falta de respuestas frente al caso de los chalecos blindados vencidos entregados a periodistas de la APIC (sin que hasta la fecha se haya aclarado el destino de los recursos destinados para su compra ni se hayan asumido responsabilidades por haber puesto en riesgo a quienes cubrían las protestas sociales), y muchos otros momentos en los que la Fundación ha optado por callar en lugar de ejercer su rol”. También a Ana Cristina Restrepo, quien como presidenta de la Flip cuestionó el caso de la revista Raya.

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La periodista asegura que, tras poner de presente todos esos casos, concluyó que “no estoy dispuesta a seguir siendo parte, ni siquiera de manera nominal, de una organización que ha normalizado prácticas excluyentes, que tolera el amiguismo, que restringe la participación, que actúa de manera selectiva y que guarda silencio cuando debería alzar la voz con firmeza. Tampoco estoy dispuesta a convertirme en el figurín políticamente correcto con el que se encubren o maquillan graves desaciertos”.

A la renuncia de Duque se suma también la de la periodista Claudia Baez, de Cuestión Pública.