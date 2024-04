¿Qué está pasando con la Flip? Guarda silencio ante ataques del Gobierno contra periodistas. “No todas las situaciones ameritan un pronunciamiento”, dijo su director

La periodista Diana Saray Giraldo aseguró: “La Flip ha sido diligente en prestar apoyo cuando se trata de requerimientos judiciales, muchas veces he recibido apoyo en ese sentido, pero los pronunciamientos públicos frente al rechazo de las agresiones a periodistas siento que no hay la misma contundencia”.

En la decisión de condenar o no los hechos predomina un análisis subjetivo. Es más, el propio Bock afirma que no todas esas intimidaciones deben ser motivo de un pronunciamiento de la entidad que él dirige. “Entiendo que se den casos de debate y que se discuta sobre las acciones que tomamos en la Flip; sin embargo, no todas las situaciones ameritan un pronunciamiento o no siempre resulta estratégico o efectivo pronunciarse. Esto no significa que no creamos que esa estigmatización es violencia y que limita el trabajo de los periodistas”, afirmó.