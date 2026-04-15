¿Ricardo Roa suspendería vacaciones y regresaría a Ecopetrol? SEMANA conoció tensiones desde la Casa de Nariño con el presidente (e)

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, podría regresar a la compañía en los próximos días. SEMANA confirmó con varias fuentes de la petrolera que el presidente Gustavo Petro buscaría que su gerente de la campaña en 2022 suspenda su período de vacaciones y retorne a la multinacional.

Roa goza de un período de vacaciones y, posteriormente, estará fuera de la empresa porque la junta directiva le autorizó una licencia no remunerada, entre otras cosas, para que se defienda de las dos imputaciones judiciales por parte de la Fiscalía por posible tráfico de influencias. Lo anterior, tras la compra y la remodelación millonaria de su apartamento, ubicado en la calle 92, en el norte de Bogotá, y por la financiación irregular de la campaña presidencial de Petro.

En 2022, Ricardo Roa Barragán fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto: Colprensa

Roa ha guardado prudencia frente al tema, pero está enterado del interés que tiene la Casa de Nariño de que suspenda su período de vacaciones y ocupe nuevamente su lugar.

Precisamente, el presidente Petro se reunió en el Palacio de Nariño, previo a su viaje a Barcelona, a puerta cerrada, con cinco de los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol.

La convocatoria, por correo electrónico, fue extraordinaria y tomó por sorpresa a los directivos. El encuentro fue este miércoles, 15 de abril, a las 11:00 de la mañana, en el despacho del jefe de Estado.

A la reunión de Petro asistieron la presidenta de la junta directiva, Ángela María Robledo; Carolina Arias; Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez; Tatiana Roa Avendaño y Alberto Alcocer, pariente de la primera dama, Verónica Alcocer.

Presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa. Foto: Semana

Por el contrario, no llegaron Luis Felipe Henao, representante de los minoritarios, y Ricardo Rodríguez Yee, vocero de las regiones productoras, ambos críticos de Ricardo Roa.

Tampoco asistieron César Loza, representante de la Unión Sindical Obrera (Uso), y Juan Gonzalo Castaño, a quien el Gobierno Petro señala de traición porque era cercano al petrismo y hoy ha marcado distancia de la presidencia de Roa.

Una fuente de alto nivel le informó a SEMANA que en la reunión con los cinco consejeros de Ecopetrol se habría ambientado el retorno de Ricardo Roa a la compañía antes de junio de 2026, la fecha en la que se le vencería el período de vacaciones y de licencia.

Esa versión no fue confirmada, pero, si Gustavo Petro pretende que Roa suspenda sus vacaciones y regrese a la compañía, será la junta directiva (hoy tiene cinco votos contra cuatro) la autorizada para suspender el descanso.

Juan Carlos Hurtado, presidente (e) Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y es que el presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, no ha presidido la compañía en total armonía con la Casa de Nariño, a juicio de sus críticos.

Otra fuente le informó a SEMANA que, al parecer, lleva una agenda propia y algunas decisiones al interior de Ecopetrol habrían incomodado al sector más cercano a Ricardo Roa, incluso al propio presidente Petro, porque Hurtado, quien lleva 20 años en la petrolera, no estaría alineado con sus políticas mineroenergéticas.

Prueba del posible distanciamiento entre Hurtado y el círculo más cercano a Roa ocurrió en su primera rueda de prensa. Roa acostumbra a presentarse ante los medios rodeado de sus vicepresidentes; Hurtado, en este primer acercamiento con los periodistas, estuvo solo.

Ricardo Roa asistirá a Cartagena al Congreso de Naturgás, pese a que está gozando de su período de vacaciones.