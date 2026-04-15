Nuevo viaje de Gustavo Petro: sale del país y delega funciones al ministro de Hacienda

El presidente Gustavo Petro saldrá de Colombia este 15 de abril y le encargó sus funciones al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Así quedó reseñado en un decreto que divulgó el Departamento Administrativo de la Presidencia.

El jefe de Estado se trasladará a Barcelona, en España, este miércoles para atender una invitación a la “cumbre en defensa de la democracia”, a la que también acudirán los mandatarios de México, Brasil y Uruguay, entre otros.

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El regreso de Petro está programado para el martes, 21 de abril. En su ausencia, el liderazgo lo tomará el jefe de la cartera de Hacienda, como ha ocurrido en los últimos desplazamientos internacionales del presidente.

Como lo indica la norma, el ministro delegatario debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del jefe de Estado. De acuerdo con el decreto, Ávila cumpliría con esta exigencia de la ley y será el titular por siete días.

Gustavo Petro y Germán Ávila. Foto: Pantallazos transmisión evento de la Presidencia del 9 de abril de 2026

Así lo confirmó la estructura política de Petro: “Mediante certificación de fecha 15 de enero de 2023, suscrita por la Secretaría General de Colombia Humana, se informó que Germán Ávila funge como militante en nuestro movimiento”.

La visita a España tiene relación con una cumbre autodenominada por la prensa europea como “progresista de Barcelona”, organizada por el presidente Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

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La cita será el 17 y 18 de abril. En Barcelona esperan, por lo menos, a ocho mandatarios y primeros ministros de Europa, América y África. Al parecer, todos alzarán su voz de rechazo por el crecimiento de las fuerzas políticas autoritarias.

Además de participar en este foro, la Casa de Nariño no ha revelado los detalles de la agenda que sostendrá el presidente Gustavo Petro en territorio español ni quiénes lo acompañarán en esa visita que tiene la atención de la región.